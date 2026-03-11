Πρόστιμο 47.000 ευρώ σε εταιρεία μεταφορών για παραβάσεις οδηγού της

Ένας οδικός έλεγχος σε φορτηγό κοντά στα σύνορα Ισπανίας και Γαλλίας κατέληξε σε πρόστιμο-σοκ ύψους 47.011 ευρώ σε μεταφορική εταιρεία, για συνολικά 59 τροχαίες παραβάσεις του οδηγού της.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της 4ης Μαρτίου 2026 στην περιοχή La Jonquera, κοντά στα γαλλο-ισπανικά σύνορα. Αστυνομικοί της καταλανικής αστυνομίας «Mossos d’Esquadra» σταμάτησαν ένα φορτηγό που ταξίδευε στον αυτοκινητόδρομο AP-7 προς τη Βαρκελώνη, έναν από τους κύριους οδικούς άξονες που οδηγούν από τη Γαλλία στην Ισπανία.

Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης στο δρόμο, αποδείχθηκε ότι ο οδηγός είχε διαπράξει έναν εξαιρετικά μεγάλο αριθμό παραβάσεων των κανονισμών μεταφοράς. Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 59.

Η πιο σοβαρή από αυτές ήταν η οδήγηση για σχεδόν 13 ώρες χωρίς το απαιτούμενο διάλειμμα, κάτι που αποτελεί παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών σχετικά με τον χρόνο εργασίας των οδηγών. Όπως ανέφεραν οι αστυνομικοί, η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι παρόμοιες παραβάσεις είχαν σημειωθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Ο οδηγός οδηγούσε επανειλημμένα για πολύ περισσότερο χρόνο από ό,τι επιτρέπεται από τους κανονισμούς (ορισμένες ημέρες ο χρόνος οδήγησης του έφτασε τις 15 ώρες).

Παράνομος ταχογράφος

Στη διάρκεια της επιθεώρησης, οι υπάλληλοι ανακάλυψαν και μια άλλη σοβαρή παράβαση. Το όχημα ήταν εξοπλισμένο με ταχογράφο που δεν είχε την απαιτούμενη έγκριση τύπου. Ο ταχογράφος είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που εγκαθίσταται στα φορτηγά και καταγράφει την ταχύτητα, τον χρόνο οδήγησης και τη δραστηριότητα του οδηγού. Η έλλειψη έγκρισης τύπου αποτελεί σοβαρή παράβαση των κανονισμών μεταφοράς και δημιουργεί υποψίες για παραποίηση των αρχείων χρόνου οδήγησης.

Λόγω του αριθμού των παραβάσεων που διαπιστώθηκαν, οι αστυνομικοί αποφάσισαν να ακινητοποιήσουν αμέσως το όχημα. Το φορτηγό κρατήθηκε μέχρι να καταβληθεί το πρόστιμο ύψους 47.011 ευρώ και ο οδηγός να ολοκληρώσει την απαιτούμενη περίοδο ανάπαυσης. Το πρόστιμο επιβλήθηκε στην εταιρεία μεταφορών για την οποία εργαζόταν ο οδηγός.