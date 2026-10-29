6 στους 10 μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο θα είναι Κινέζοι έως το 2035

Tο προβάδισμα της Κίνας δεν βασίζεται πλέον μόνο στις μπαταρίες, αλλά και στη μαζική ρομποτοποίηση, καθώς και στην τεχνολογική υπεροχή της στην τεχνητή νοημοσύνη και το λογισμικό.

Κάθε χρόνο, εδώ και 26 χρόνια, η μελέτη της συμβουλευτικής εταιρείας KPMG καταγράφει τον παλμό της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Πρόκειται για μια καθιερωμένη διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών εξελίξεων. Η KPMG δημοσίευσε την έρευνα Global Automotive Executive Survey, μια εκτενή μελέτη στην οποία 775 ιδιοκτήτες, διευθυντικά στελέχη και ανώτατα στελέχη της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας καλούνται να προβλέψουν το μέλλον του κλάδου. Και οι προβλέψεις τους είναι, τουλάχιστον για τις δυτικές αυτοκινητοβιομηχανίες, δυσοίωνες.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι το προβάδισμα της Κίνας δεν βασίζεται πλέον μόνο στις μπαταρίες, αλλά και στη μαζική ρομποτοποίηση, καθώς και στην τεχνολογική υπεροχή της στην τεχνητή νοημοσύνη και το λογισμικό.

Τα πράγματα είναι απλά: σύμφωνα με αυτά τα στελέχη, ορισμένα από τα οποία δραστηριοποιούνται στον κλάδο εδώ και δεκαετίες, οι ισορροπίες έχουν πλέον αλλάξει οριστικά. Το 48% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι το 2035 οι Κινέζοι κατασκευαστές θα καταλαμβάνουν έξι από τις δέκα πρώτες θέσεις στην κατάταξη των μεγαλύτερων αυτοκινητοβιομηχανιών παγκοσμίως.

Προβάδισμα σε όλους τους τομείς

Γιατί, όμως, σχεδόν οι μισοί άνθρωποι της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν αυτή την άποψη; Η αιτιολόγησή τους ξεπερνά κατά πολύ το προβάδισμα της Κίνας στον τομέα των μπαταριών.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η χώρα πρωταγωνιστεί επίσης στην ανάπτυξη λογισμικού και στην εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στα αυτοκίνητα. Μάλιστα, το 57% των Κινέζων στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνει ότι επενδύει σημαντικά σε αυτούς τους τομείς, έναντι του 48% των Αμερικανών συναδέλφων τους.

Το προβάδισμα αυτό μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για την ανάπτυξη της αυτόνομης οδήγησης, όπως επισημαίνει η KPMG. Η άνοδος της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας συνδέθηκε στο παρελθόν με την ηλεκτροκίνηση, ενώ στο μέλλον θα μπορούσε να βασιστεί στην αυτονομία των αυτοκινήτων.

Παράλληλα, το πλεονέκτημα του χαμηλού κόστους εργασίας στην Κίνα σταδιακά περιορίζεται, με αποτέλεσμα να αποτελεί ολοένα και λιγότερο πειστικό επιχείρημα για τους δυτικούς ανταγωνιστές της, τουλάχιστον στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ο λόγος είναι ότι οι θέσεις εργασίας στα κινεζικά εργοστάσια απαιτούν όλο και υψηλότερη εξειδίκευση, ενώ οι μονάδες παραγωγής αυτοματοποιούνται ολοένα περισσότερο.

Τόσα ρομπότ στην Κίνα όσα σε όλες τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου μαζί

Το 2023, η Κίνα εγκατέστησε στα εργοστάσιά της, σε όλους τους κλάδους της βιομηχανίας, 280.000 βιομηχανικά ρομπότ μέσα σε ένα μόνο έτος. Πρόκειται για αριθμό αντίστοιχο με εκείνον που εγκατέστησαν όλες οι υπόλοιπες χώρες του κόσμου συνολικά κατά την ίδια περίοδο.

Υπάρχει, ωστόσο, ένα στοιχείο που μπορεί να προσφέρει κάποια παρηγοριά στη Δύση: οι αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως φαίνεται να αντιμετωπίζουν παρόμοιες δυσκολίες όσον αφορά τον χρόνο που απαιτείται για την εφαρμογή νέων ψηφιακών τεχνολογιών.

Το 92% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμά ότι χρειάζεται τουλάχιστον ένας χρόνος για την υλοποίηση μιας τέτοιας τεχνολογίας, εφόσον το σχετικό έργο δεν καταλήξει στον κάλαθο των αχρήστων -κυριολεκτικά ή ψηφιακά- όπως συμβαίνει με το 64% των σχεδίων.