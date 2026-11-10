70χρονη οδηγός έλαβε κλήσεις 100.000 δολαρίων εξαιτίας της πινακίδας της – Τι έγραφε

Τα πρόστιμα φέρεται να ξεπέρασαν συνολικά τα 100.000 δολάρια, αναγκάζοντας τη γυναίκα να δώσει μάχη για να αποδείξει την αθωότητά της.

Μια ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη προστίμων στάθμευσης που ξεπερνούσαν τα 100.000 δολάρια, εξαιτίας μιας εντελώς ασυνήθιστης πινακίδας κυκλοφορίας.

Η Κάρολ Μπλανκ Μπράουν βρέθηκε στο επίκεντρο μιας απίστευτης γραφειοκρατικής γκάφας, αφού δήλωσε το αυτοκίνητό της με προσωποποιημένη πινακίδα που έγραφε «BLANK».

Σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο syracuse.com, η 70χρονη γυναίκα επέλεξε τη συγκεκριμένη πινακίδα επειδή το BLANK είναι το πατρικό της επώνυμο.

Όπως ανέφερε το δημοσίευμα, οι υπάλληλοι που ήταν αρμόδιοι για τον έλεγχο της στάθμευσης εξέλαβαν λανθασμένα την πινακίδα ως κενή, θεωρώντας ότι το όχημα δεν είχε καταχωρισμένη πινακίδα κυκλοφορίας.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να της επιβληθούν εκατοντάδες κλήσεις για παραβάσεις στάθμευσης, τις οποίες η ίδια επιμένει ότι δεν διέπραξε ποτέ.

Πρόστιμα 100.000 δολαρίων

Τα πρόστιμα φέρεται να ξεπέρασαν συνολικά τα 100.000 δολάρια, αναγκάζοντας τη γυναίκα να δώσει μάχη για να αποδείξει την αθωότητά της.

Παρά τις επανειλημμένες ενστάσεις της κατά των προστίμων, η Μπράουν βρέθηκε εγκλωβισμένη σε μια εξαντλητική αντιπαράθεση με τις Αρχές.

Ακόμη και η αλλαγή της πινακίδας κυκλοφορίας της δεν έβαλε αμέσως τέλος στη συνεχή έκδοση προστίμων στάθμευσης. Τελικά, όταν αποκαλύφθηκε αυτή η απίστευτη παρεξήγηση, οι αρμόδιοι άρχισαν να ακυρώνουν τις παράνομες κλήσεις.

Ωστόσο, η περιπέτεια είχε ήδη κοστίσει στην 70χρονη αμέτρητες ώρες άγχους και ταλαιπωρίας.