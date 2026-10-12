81 πορτοκαλί Subaru κάνουν… παρέλαση (+video)

Οι συμμετέχοντες έφτασαν από τόσο μακριά όσο το Μέιν, το Ουισκόνσιν και το Τενεσί, μόνο και μόνο για να γιορτάσουν με τα έντονα χρωματισμένα Crosstrek τους.

Όλα τα δημοφιλή χρώματα αυτοκινήτων στις μέρες μας μοιάζουν να είναι 50 αποχρώσεις του γκρι. Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις, όπως το ξεχωριστό Sunshine Orange που προσφέρει η Subaru για το Crosstrek.

Κόσμος συγκεντρώθηκε κατά μήκος της Main Street στο Great Barrington της Μασαχουσέτης για να χειροκροτήσει μια παρέλαση αποτελούμενη αποκλειστικά από Subaru Crosstrek σε χρώμα Sunshine Orange, σύμφωνα με το Rural Intelligence.

Το 2025, η τοπική ραδιοφωνική παραγωγός Michelle Kaplan συγκέντρωσε αυθόρμητα 14 Crosstrek στο συγκεκριμένο χρώμα και έκανε μαζί τους μια βόλτα στην πόλη. Δεν υπήρχε κάποιο μήνυμα ή βαθύτερο νόημα -απλώς άνθρωποι που διασκέδαζαν με φανταχτερά χρώματα αυτοκινήτων.

Η είδηση διαδόθηκε στα social media και φέτος η Kaplan έλαβε περισσότερες από 100 δηλώσεις συμμετοχής για την παρέλαση. Μια Nor’easter -ο όρος που χρησιμοποιείται στη Νέα Αγγλία για μια ισχυρή καταιγίδα με ανέμους από βορειοανατολική κατεύθυνση -απέτρεψε ορισμένους συμμετέχοντες από το να εμφανιστούν.

Ωστόσο, ούτε ο μουντός καιρός στον ορίζοντα κατάφερε να κρατήσει μακριά όλα τα έντονα χρωματισμένα compact SUV. Ο επίσημος αριθμός ήταν «περίπου» 81 αυτοκίνητα, σύμφωνα με την Kaplan.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michelle Kaplan (@mishmashwbcr)

Ποτέ μην υποτιμάς τη δύναμη του πορτοκαλί

Παρά τις προβλέψεις για 100% πιθανότητα βροχής, η βροχή σταμάτησε στην πραγματικότητα ακριβώς όταν το πάρκινγκ του σούπερ μάρκετ Big Y άρχισε να γεμίζει με πορτοκαλί Crosstrek.

Απειλητικά σύννεφα είχαν συγκεντρωθεί στον ουρανό, όμως φαίνεται πως μια «στρατιά» από Sunshine Orange μπορούσε να ελέγξει τον καιρό, κρατώντας το Great Barrington στεγνό καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέλασης, προς μεγάλη χαρά των θεατών.

Οι συμμετέχοντες έφτασαν από τόσο μακριά όσο το Μέιν, το Ουισκόνσιν και το Τενεσί, μόνο και μόνο για να γιορτάσουν με τα έντονα χρωματισμένα Crosstrek τους. Μάλιστα, ορισμένοι φόρεσαν ακόμη και έντονα πορτοκαλί ρούχα για να ταιριάζουν με τα αυτοκίνητά τους.

Ένας ωκεανός από πορτοκαλί

«Ναι, τα χρώματα των αυτοκινήτων είναι τόσο βαρετά πλέον. Αυτό ήταν σίγουρα μέρος της έμπνευσης. Είναι απλώς ένα χαρούμενο αυτοκίνητο. Δεν μπορείς να έχεις κακή διάθεση μέσα σε αυτό», ανέφερε η Kaplan.

«Αγόρασα το αυτοκίνητο το 2018 και συνειδητοποίησα ότι, φυσικά, κάθε φορά που συναντούσα άλλο ένα στον δρόμο, πάντα κορνάραμε και χαιρετούσαμε ο ένας τον άλλον. Δεν είχα ιδέα! Όλοι φαίνεται να είναι τόσο ενθουσιώδεις και διασκεδαστικοί. Νιώθω ότι κανένα άλλο αυτοκίνητο δεν θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Χαχα».

«Δεν είμαι ιδιαίτερα άνθρωπος των αυτοκινήτων, πράγμα που είναι και το αστείο της υπόθεσης. Ήταν αυτονόητο ότι θα επέλεγα το Sunshine Orange. Ταιριάζει με την προσωπικότητά μου», είπε.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην παρέλαση φαίνεται πως συμφωνούν. Ακόμη και πριν ολοκληρωθεί η φετινή εκδήλωση, ο κόσμος έλεγε στην Kaplan ότι ανυπομονούσε να το ξανακάνει την επόμενη χρονιά.

Η ίδια σκόπευε να βάλει τέλος στην εκδήλωση μετά τη φετινή διοργάνωση, όμως αυτό που ξεκίνησε ως μια μικρή, ανόητη ομαδική βόλτα έχει πλέον αποκτήσει ζωή από μόνο του.