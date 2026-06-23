O 85χρονος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα σε περιοχή όπου το ανώτατο όριο ήταν μόλις 70 χλμ./ώρα, κάνοντας κόντρες με έναν 57χρονο.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό έλαβε χώρα στο Λίσμπουργκ της Φλόριντα, με πρωταγωνιστή έναν 85χρονο οδηγό με όνομα Γουίλιαμ Μπόσγουορθ. Ο ηλικιωμένος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, καθώς εντοπίστηκε να ξεπερνά κατά πολύ τα επιτρεπόμενα όρια ταχύτητας, συμμετέχοντας σε αυτοσχέδιους αγώνες με ένα Nissan 370Z κάμπριο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 12ης Ιουνίου, όταν αστυνομικός που βρισκόταν κοντά, κατέγραψε τον ηλικιωμένο να κινείται με ταχύτητα 177 χλμ/ώρα σε μια περιοχή όπου το ανώτατο όριο είναι 70 χλμ./ώρα. Δίπλα του, ήταν μια κόκκινη Chevrolet Corvette, την οποία οδηγούσε ένας 57χρονος, ο οποίος κινούταν ακόμη πιο γρήγορα, με το ραντάρ να τον «πιάνει» να κινείται με 200 χλμ./ώρα.

Οι αρχές ακινητοποίησαν και τα δύο οχήματα, προχωρώντας άμεσα στη σύλληψη των οδηγών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 85χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά την κατηγορία ότι έκανε κόντρες με την Corvette. Αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι απλώς απολάμβανε μια νυχτερινή βόλτα με το αγαπημένο του αυτοκίνητο και ότι ανέπτυξε ταχύτητα μόνο και μόνο για να απομακρυνθεί από την Corvette, η οποία, όπως υποστήριξε, έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό προς το μέρος του.

Ωστόσο, ο επικεφαλής αξιωματικός δεν πείστηκε από τα επιχειρήματά του.

Ποινικές διώξεις για τους δύο οδηγούς

Σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας στη Φλόριντα, όποιος εντοπίζεται να οδηγεί με ταχύτητα που υπερβαίνει κατά 80 χλμ./ώρα το όριο, ή γενικότερα ξεπερνά τα 160 χλμ./ώρα αντιμετωπίζει ποινικές διώξεις και όχι ένα απλό διοικητικό πρόστιμο.

Ως εκ τούτου, τόσο ο Μπόσγουορθ όσο και ο 57χρονος οδηγός της Corvette οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο με κατηγορίες για συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώνες και επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: New York Post