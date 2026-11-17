Ένας 91χρονος οδηγός Porsche προκάλεσε σοβαρό περιστατικό σε πρατήριο καυσίμων στην πόλη Starnberg της Γερμανίας, όταν με το αυτοκίνητό του παρέσυρε μία αντλία βενζίνης και μία αντλία υγραερίου, τραυματίζοντας ελαφρά έναν άνδρα.

Ο ηλικιωμένος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κατά την έξοδό του από πλυντήριο αυτοκινήτων και προσέκρουσε σε δύο αντλίες καυσίμων. Και ενώ η αστυνομία βρισκόταν στο σημείο για την καταγραφή του πρώτου ατυχήματος, σημειώθηκε και δεύτερη σύγκρουση στον ίδιο χώρο.

Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο ηλικιωμένος τραυματίστηκε σε δεύτερο τροχαίο ατύχημα, το οποίο σημειώθηκε στον χώρο του πρατηρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας.

91-Jähriger kracht mit Porsche in Zapfsäule – Bundesstraße in beide Richtungen gesperrt https://t.co/wvElsOza7i — Merkur.de (@merkur_de) November 14, 2026

Ο συνολικός απολογισμός των δύο περιστατικών ήταν υλικές ζημιές που ξεπερνούν τις 75.000 ευρώ.

Έχασε τον έλεγχο κατά την έξοδο από το πλυντήριο

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 91χρονος οδηγός, κατά την έξοδό του από το αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του για λόγο που δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί.

Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε δύο αντλίες καυσίμων, οι οποίες καταστράφηκαν από τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

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Παράλληλα, το όχημα παρέσυρε έναν 52χρονο άνδρα, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ανεφοδίαζε το αυτοκίνητό του με καύσιμα.

Δεύτερο ατύχημα πριν ολοκληρωθεί η καταγραφή του πρώτου

Το περιστατικό, ωστόσο, δεν τελείωσε εκεί. Ενώ οι αστυνομικοί κατέγραφαν τις συνθήκες του πρώτου ατυχήματος, σημειώθηκε νέα σύγκρουση στον χώρο του πρατηρίου.

Ένας 57χρονος οδηγός αυτοκινήτου δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως τον 91χρονο, ο οποίος κινούνταν πεζός στον χώρο του πρατηρίου, με αποτέλεσμα να τον παρασύρει.

Από τη σύγκρουση ο ηλικιωμένος έπεσε στο έδαφος.

Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν εξωτερικές ιατρικές φροντίδες, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν.

Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, ενώ κινητοποιήθηκε και ελικόπτερο διάσωσης.

Η ομοσπονδιακή οδός B2 παρέμεινε κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας για όσο διάστημα διήρκεσε η καταγραφή του περιστατικού και οι εργασίες των σωστικών συνεργείων.