Αχυρώνας έκρυβε θησαυρό αξίας 1 εκατομμυρίου ευρώ

Το αυτοκίνητο ήταν ξεχασμένο σε έναν αχυρώνα επί δεκαετίες μέχρι που το ανακάλυψε ένας Youtuber. Η αξία του ίσως ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ένα όνειρο κάθε συλλέκτη και λάτρη των κλασικών αυτοκινήτων έκανε πραγματικότητα ένας Υουtuber, όταν κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για το κανάλι του σε μια εγκαταλελειμμένη ιδιοκτησία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ήρθε αντιμέτωπος με ένα σπάνιο εύρημα.

Στο σκοτάδι ενός παλιού αχυρώνα βρισκόταν ξεχασμένη μια Bentley 4,5 λίτρων Sports Tourer του 1928 με αμάξωμα κατασκευασμένο από τη Vanden Plas.

Γιατί είναι σπάνια η συγκεκριμένη Bentley

Η σπανιότητα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου είναι αδιαμφισβήτητη. Η Bentley κατασκεύασε συνολικά περίπου 720 αυτοκίνητα του συγκεκριμένου τύπου μεταξύ του 1927 και του 1931, όμως η Vanden Plas φιλοτέχνησε μόλις τα 204 από αυτά και μόνο τα 148 από αυτά ήταν τετραθέσια Tourer, όπως αυτό που ανακαλύφθηκε στον αχυρώνα.

Επιπλέον, περισσότερα από 50 από αυτά τα οχήματα βγήκαν από το εργοστάσιο το 1928, γεγονός που κατατάσσει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στην πρωιμότερη περίοδο παραγωγής. Κάτω από το καπό του κρύβει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο σε σειρά κινητήρα 4,4 λίτρων με δύο καρμπυρατέρ, ο οποίος απέδιδε 110 ίππους στην εργοστασιακή του έκδοση.

Το στοιχείο που καθιστά την ανακάλυψη ακόμα πιο εντυπωσιακή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αυτοκίνητο. Σπάνια οι προπολεμικές Bentley διατηρούνται σε τόσο καλή κατάσταση, καθώς οι αχυρώνες συνήθως φθείρουν ανεπανόρθωτα τους σκελετούς και τα λεπτά μεταλλικά πάνελ τους.

Παράλληλα, ο έλεγχος των εγγράφων κυκλοφορίας αναφέρει ότι το εργοστασιακό της χρώμα ήταν μαύρο και μένει να επιβεβαιωθεί αν το χρώμα που φέρει σήμερα είναι το αυθεντικό ή μεταγενέστερη βαφή, μια λεπτομέρεια που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη συλλεκτική της αξία.

Εκτιμήσεις για την συλλεκτική αξία του

Η τελική αποτίμηση του οχήματος εξαρτάται άμεσα από τη γνησιότητά του, καθώς οι συλλέκτες πληρώνουν τόσο για την ιστορική τεκμηρίωση όσο και για το ίδιο το όχημα. Ένα αντίστοιχο μοντέλο του 1928 πωλήθηκε πρόσφατα σε δημοπρασία για περίπου 360.000 ευρώ.

Αντίθετα, μια Bentley η οποία διέθετε αδιάλειπτο και πλήρες ιστορικό ιδιοκτησίας, άγγιξε το 1.000.000 ευρώ στη δημοπρασία του οίκου RM Sotheby’s στο Monterey το 2021. Ακόμα πιο εντυπωσιακή ήταν η τιμή που «έπιασε» μια αυθεντική Vanden Plas Semi-Le Mans Tourer, η οποία το 2013 πωλήθηκε έναντι 2.100.000 ευρώ από τον οίκο Gooding & Company, εξαργυρώνοντας την αγωνιστική της κληρονομιά.

Το πόσο θα πουληθεί η Bentley αυτή εξαρτάται από τις εξειδικευμένες εργασίες που εκκρεμούν, όπως η επιβεβαίωση της ταυτότητά της, η ιχνηλάτηση του ιστορικού ιδιοκτησίας και η αξιολόγηση της κατάστασης του αμαξώματός της.

Φωτογραφίες: The Bearded Explorer