ADAC: Σχεδόν τα μισά αυτοκίνητα με σύστημα keyless μπορούν να παραβιαστούν

Σε περίπου μία στις τρεις περιπτώσεις ήταν δυνατή ακόμη και η εκκίνηση του κινητήρα.

Τα αυτοκίνητα με σύστημα keyless υπόσχονται έναν βαθμό άνεσης, καθώς για το άνοιγμα και την εκκίνηση του οχήματος δεν χρειάζεται έχει ο οδηγός το κλειδί στα χέρια του.

Ωστόσο, αυτή η τεχνολογία είναι σε αρκετές περιπτώσεις μη ασφαλής. Εδώ και δέκα χρόνια, ο γερμανικός οργανισμός αυτοκινήτου ADAC ελέγχει την ασφάλεια των συστημάτων στο πλαίσιο των δοκιμών που πραγματοποιεί. Μέχρι σήμερα έχουν εξεταστεί περισσότερα από 850 οχήματα.

Η εμπειρία του οργανισμού δείχνει ξεκάθαρα ότι ορισμένοι κατασκευαστές εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο με την απαιτούμενη σοβαρότητα, παρόλο που υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές λύσεις.

Ανάλογα με το μοντέλο του οχήματος, με τη χρήση ειδικών συσκευών μπορεί να επεκταθεί τεχνητά η ασύρματη επικοινωνία μεταξύ του αυτοκινήτου και του κλειδιού. Οι κλέφτες εκμεταλλεύονται αυτή τη δυνατότητα και μπορούν να ανοίξουν παράνομα το αυτοκίνητο χωρίς να διαθέτουν το κλειδί και, σε πολλές περιπτώσεις, ακόμη και να θέσουν τον κινητήρα σε λειτουργία και να φύγουν με αυτό.

Το σήμα μεταξύ αυτοκινήτου και κλειδιού επεκτείνονται με τη χρήση μιας συσκευής επέκτασης ραδιοσήματος. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να ξεπεραστούν αποστάσεις εκατοντάδων μέτρων, ακόμη και τοίχοι ή πόρτες. Στη συνέχεια ελέγχεται αν το όχημα μπορεί να ανοίξει και να εκκινήσει με το ενισχυμένο σήμα.

Ακόμη και σήμερα, σχεδόν τα μισά οχήματα μπορούν να ανοίξουν με ένα επεκταμένο ραδιοσήμα, ενώ περίπου σε μία στις τρεις περιπτώσεις ήταν δυνατή ακόμη και η εκκίνηση του κινητήρα.

Τα στοιχεία δείχνουν δύο τάσεις: Ορισμένοι κατασκευαστές έχουν λάβει σοβαρά υπόψη το πρόβλημα και έχουν προχωρήσει σε βελτιώσεις. Κατά κανόνα εξοπλίζουν τα αυτοκίνητά τους με την αποκαλούμενη τεχνολογία Ultra Wide Band (UWB), η οποία, σύμφωνα με το σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας, θεωρείται καλά προστατευμένη.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές που χρησιμοποιούν το παλιό, μη ασφαλές πρότυπο.