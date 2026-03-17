Αδέρφια βρήκαν το πρώτο αγωνιστικό του πατέρα τους – Μια μοναδική ιστορία

Ένα Austin A35 ενός εκλιπόντος πατέρα εντοπίστηκε από τους γιους του, οι οποίοι ετοιμάζονται να τρέξουν πίσω από το τιμόνι του.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός συγκεντρώνει πιστούς οπαδούς, πολλοί εκ των οποίων κληρονόμησαν την αγάπη για τους αγώνες από τους πατεράδες τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν δύο αδέρφια από το Melton Mowbray στο Λέστερσιρ της Αγγλίας, τα οποία μάλιστα είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν τον εκλιπόντα πατέρα τους να αγωνίζεται με ένα Austin A35 του 1956.

Το μοντέλο, ωστόσο, απουσίαζε για πολλά έτη από το… σπίτι τους, μέχρι να το εντοπίσουν ξανά, ώστε να εκκινήσουν τις διαδικασίες να αγωνιστούν πίσω από το τιμόνι του. Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.

Όπως αναφέρει το BBC, ο Άντι Σαρπ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο, αγωνιζόταν μέχρι τα 74 του έτη, αλλά ήταν το πρώτο του αυτοκίνητο, ένα Austin A35, που καλλιέργησε στα παιδιά του την αγάπη για τους αγώνες.

Ήταν το 1988 όταν ο Άντι Σαρπ αγωνιζόταν στην πίστα Snetterton Circuit στο Νόρφολκ με το Austin Α35 υπό το βλέμμα των παιδιών του. Το πράσινο αγωνιστικό, ωστόσο, ανατράπηκε, με τα παιδιά του να θυμούνται ότι ο πατέρας τους δεν είχε ούτε την εμπειρία, ούτε τα χρήματα να το επισκευάσει, με αποτέλεσμα να το πουλήσει.

«Ήταν μια στιγμή υπερηφάνειας, γιατί βλέπεις τον μπαμπά σου, μετά από όσα λέγαμε για κάτι που ήθελε να κάνει, να το πραγματοποιεί στην πράξη. Και το να είμαι εκεί με τον μικρότερο αδελφό μου και την κοπέλα μου τότε ήταν εκπληκτικό. Ήμουν πολύ περήφανος γι’ αυτό», δήλωσε στο BBC ο Γουίλ Σαρπ, που τότε ήταν 16 ετών.

Τα αδέλφια ανέφεραν ότι ξεκίνησαν να αναζητούν το αγωνιστικό μετά τον θάνατο του πατέρα τους από επιπλοκές της νόσου Πάρκινσον νωρίτερα μέσα στο έτος.

Ο Γουίλ είπε: «Στο πλαίσιο της διαδικασίας πένθους, αναλάβαμε οι ίδιοι να προσπαθήσουμε να βρούμε ξανά αυτό το αυτοκίνητο»

Από τη μεριά του, ο Χένρι Σαρπ εξήγησε ότι «κάθε σύνδεση που έχεις με τον πατέρα σου, όταν δεν είναι πια εδώ, προσπαθείς να την επαναφέρεις όσο καλύτερα μπορείς. Όταν το βρήκαμε, κάλεσα αμέσως τον Γουίλ και έκλαψα».

Ο ιδιοκτήτης είχε κρατήσει το αυτοκίνητο για 25 χρόνια και, με δεδομένο ότι είχε αποσυρθεί από τους αγώνες, συμφώνησε να το πουλήσει στα αδέρφια.

Οι αδερφοί Σαρπ, με τη βοήθεια μηχανικού, επισκεύασαν το αυτοκίνητο και θα αγωνιστούν μαζί του στο Mallory Park. Ειδικότερα, θα κάνουν από 20 γύρους έκαστος στο Classic Sports Car Club στις 18 Απριλίου, όπου θα συμμετάσχει και η μητέρα τους, Λέσλι Σαρπ, μαζί με τους τέσσερις άλλους αδελφούς τους.

Η Λέσλι, που επίσης πάσχει από νόσο Πάρκινσον, θα συγκεντρώνει δωρεές για τον οργανισμό Parkinson’s UK μαζί με την οικογένειά της.

Πηγή άρθρου και φωτογραφιών: BBC