Άφησε το αυτοκίνητο στο συνεργείο και το εντόπισε να κυκλοφορεί χάρη σε AirTag

Εντόπισε το αυτοκίνητό του να οδηγείται με μεγάλη ταχύτητα από τον γιο του φανοποιού, ο οποίος φέρεται να μην διέθετε άδεια οδήγησης.

Η εμπιστοσύνη ενός φοιτητή προς τον φανοποιό του στη Νίκαια της Γαλλίας κατέρρευσε ένα βράδυ του Σεπτεμβρίου.

Ο φοιτητής ειδοποιήθηκε από τα AirTag και τον συναγερμό του αυτοκινήτου του ότι το όχημά του, το οποίο υποτίθεται πως παρέμενε στο συνεργείο για επισκευή, κυκλοφορούσε στον δρόμο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εντόπισε το αυτοκίνητό του να οδηγείται με μεγάλη ταχύτητα από τον γιο του φανοποιού, ο οποίος φέρεται να μην διέθετε άδεια οδήγησης. Το περιστατικό τον οδήγησε να καταθέσει μήνυση για κατάχρηση εμπιστοσύνης, οδήγηση χωρίς άδεια και απειλές.

Η υπόθεση αναδεικνύει τη σημασία της εμπιστοσύνης μεταξύ των οδηγών και των επαγγελματιών του κλάδου, αλλά και τη χρησιμότητα των συσκευών εντοπισμού.

Επιπλέον, εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με το τι μπορεί να συμβεί αφού ένας ιδιοκτήτης αφήσει το αυτοκίνητό του σε ένα συνεργείο.

Η παράδοση του αυτοκινήτου σε έναν επαγγελματία, η αποχώρηση με τα πόδια και η προσωρινή «λήθη» του οχήματος είναι μια απολύτως συνηθισμένη διαδικασία για χιλιάδες οδηγούς. Μέχρι τη στιγμή που φτάνει μια ειδοποίηση, ενημερώνοντάς τους ότι το αυτοκίνητο κινείται, ενώ κανονικά θα έπρεπε να παραμένει σταθμευμένο μέσα σε ένα συνεργείο.

Τι συνέβη

Ο Côme είχε παραδώσει το αυτοκίνητό του σε έναν φανοποιό για μια επισκευή ρουτίνας.

Όλα άλλαξαν το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την αφήγησή του, ήταν τα AirTag που υπήρχαν μέσα στο αυτοκίνητο, σε συνδυασμό με τον συναγερμό του οχήματος, που τον ειδοποίησαν για μια απρόσμενη μετακίνηση.

Αφού ενημερώθηκε από τις συγκεκριμένες συσκευές, υποστηρίζει ότι εντόπισε το ίδιο του το αυτοκίνητο στον δρόμο. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν βρισκόταν πλέον στα χέρια του επαγγελματία στον οποίο το είχε εμπιστευτεί, αλλά οδηγούνταν από τον γιο του.

Προς το παρόν, η υπόθεση στη Νίκαια βρίσκεται στο στάδιο της καταγγελίας και οι ευθύνες μένει να αποσαφηνιστούν. Νομικά, αυτό που περιγράφει ο Côme θα μπορούσε να συνιστά πιθανή κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ένα όχημα που παραδόθηκε για συγκεκριμένο σκοπό, φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για άλλους σκοπούς.

Η οδήγηση χωρίς δίπλωμα, εφόσον επιβεβαιωθεί, αποτελεί σοβαρή τροχαία παράβαση. Η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο επιβαρυντική όταν το όχημα δεν ανήκει στον οδηγό.