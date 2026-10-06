Αγόρασε BMW που δεν δούλευε – Ο πωλητής την ήθελε πίσω με τα διπλάσια

Ο πωλητής είχε ενημερώσει τον αγοραστή ότι το αυτοκίνητο δεν λειτουργούσε και, μάλιστα, του ζήτησε να του στείλει ένα βίντεο όταν καταφέρει να το κάνει να πάρει μπροστά.

Ο Running Low έδωσε μόλις 900 δολάρια (775 ευρώ) για μια BMW που δεν έπαιρνε μπροστά και λίγα λεπτά αργότερα ανακάλυψε ότι το πρόβλημα δεν ήταν ούτε η αντλία καυσίμου ούτε κάποια σοβαρή μηχανική βλάβη, αλλά ένα απλό φις που είχε αποσυνδεθεί.

Ο πωλητής είχε ενημερώσει τον αγοραστή ότι το αυτοκίνητο δεν λειτουργούσε και, μάλιστα, του ζήτησε να του στείλει ένα βίντεο όταν καταφέρει να το κάνει να πάρει μπροστά. Αυτό ακριβώς έκανε ο νέος ιδιοκτήτης, όμως η εξέλιξη μάλλον δεν άρεσε καθόλου στον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Ο Running Low μοιράστηκε την ιστορία στο διαδίκτυο. Κατά την επιθεώρηση του αυτοκινήτου, ο Running Low παρατήρησε ότι ένας από τους αισθητήρες-συνδέσμους που σχετίζονται με το σύστημα ελέγχου της αντλίας καυσίμου EKPS της BMW ήταν αποσυνδεδεμένος.

Έτσι, αφού ολοκλήρωσε την αγορά, συνέδεσε ξανά το φις και… η BMW πήρε αμέσως μπροστά.

Όπως είχε ζητήσει ο πωλητής, του έστειλε το σχετικό βίντεο. Η αντίδρασή του ήταν άμεση: τηλεφώνησε και του πρότεινε 1.500 δολάρια (1.300 ευρώ) για να πάρει πίσω το αυτοκίνητο.

Ο αγοραστής όμως είχε άλλη άποψη. «Θέλω 3.000 δολάρια», του απάντησε, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του πωλητή.

Το περιστατικό άνοιξε μεγάλη συζήτηση στα σχόλια. Κάποιοι θεωρούν ότι ο αγοραστής απλώς εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την τεχνική του γνώση, ενώ άλλοι υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να ενημερώσει τον πωλητή για το πραγματικό πρόβλημα.

Το σίγουρο είναι πως ένα φις λίγων δευτερολέπτων μετέτρεψε μια BMW των 900 δολαρίων σε αυτοκίνητο αξίας 3.000 δολαρίων (2.600 ευρώ), τουλάχιστον σύμφωνα με τον νέο ιδιοκτήτη.