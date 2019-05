Αίτηση για άντληση κεφαλαίων ύψους 2 δις € από την Tesla

Η Tesla κατέθεσε σήμερα το πρωί επίσημη αίτηση εγγραφής για την άντληση κεφαλαίων μέσω της έκδοσης μετατρέψιμων τίτλων ύψους 1,35 δις €, σε συνδυασμό με την πώληση μετοχών της ύψους έως και 650 εκ. δολαρίων. Το ποσό του νέου κεφαλαίου του ομολόγου, το οποίο πλησιάζει κατά πολύ τις απώλειες της ταμειακής θέσης της αμερικάνικης εταιρείας κατά το πρώτο τρίμηνο, ανέρχεται στα 2 δις €.

Σύμφωνα με την αίτηση που κατατέθηκε, ο Elon Musk θα συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου αγοράζοντας μετοχές με αξία έως και 10 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως η Tesla προσέλαβε την Goldman Sachs Group Inc., την Citigroup Inc., την Bank of America Corp., την Deutsche Bank AG, την Morgan Stanley, την Credit Suisse Group AG, την Societe Generale SA και την Wells Fargo & Co. προκειμένου να διασφαλιστεί η προσφορά των μετοχών αξίας 650 εκ. €.

Σύμφωνα με οικονομικούς κύκλους από την αντίπερα όχθη του Ατλαντικού, η άντληση κεφαλαίων υποδηλώνει ότι η Tesla δεν μπορεί ακόμα να στηριχθεί στα έσοδα από τις πωλήσεις της προκειμένου να χρηματοδοτήσει τη διείσδυσή της στην Κίνα, αλλά και τις επενδύσεις σε τεχνολογία στον τομέα της αυτόνομης οδήγησης.

Θυμίζουμε πως ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla είχε δηλώσει επανειλημμένα πέρσι ότι η Tesla δεν θα χρειαστεί να αντλήσει κεφάλαια, καθώς τα έσοδα από τις πωλήσεις του Model 3 θα ήταν επαρκή για την απαραίτητη οικονομική ενίσχυση της εταιρείας. Εντούτοις, ο Elon Musk διαφοροποίησε την τακτική του μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου του 2019, όταν οι μειωμένες παραδόσεις οχημάτων σε σχέση με το περασμένο τρίμηνο και η προγραμματισμένη αποπληρωμή ενός ομολόγου εξήντλησαν τα ταμειακά αποθέματα της εταιρείας στα χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία τρία χρόνια. _Χ.Α.