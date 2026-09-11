Ακόμα περισσότερο και ευκολότερο drift θα προσφέρουν οι νέες BMW

Η BMW ετοιμάζει ένα σύστημα ανάρτησης, που θα διαβάζει τις προθέσεις του οδηγού και θα τον διευκολύνει όταν θέλει να κάνει drift.

Ακόμα πιο διασκεδαστικά και παράλληλα εύκολα θέλει να κάνει τα αυτοκίνητά της η BMW. Σύμφωνα με πρόσφατη πληροφορία, η γερμανική εταιρεία φαίνεται να έχει καταθέσει αίτημα ευρεσιτεχνίας, στο οποίο περιγράφεται ένα σύστημα ανάρτησης που θα αντιλαμβάνεται πότε ο οδηγός θέλει να κάνει πλαγιολίσθηση και θα προσαρμόζει τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου.

Αυτή τουλάχιστον είναι η κεντρική ιδέα, αφού σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία, καθώς είναι ακόμα αρκετά νωρίς. Αναμένεται όμως αυτό το σύστημα να χρησιμοποιεί αισθητήρες που θα παρακολουθούν την ταχύτητα του αυτοκινήτου, τη γωνία του τιμονιού και φυσικά την τροχιά.

Έτσι, σε μια εποχή όπου περνάμε όλο και περισσότερο στα «αποστειρωμένα» αυτοκίνητα, η BMW συνεχίζει να επενδύει σε τεχνολογίες που θα προσφέρουν απόλαυση στον οδηγό. Πιθανότατα αυτό το σύστημα να προορίζεται σε μοντέλα λιγότερο σκληροπυρηνικά από τα M2, M3 και M4, αφού αυτά δεν έχουν ανάγκη κάποιας υποβοήθησης για να είναι απολαυστικά.

Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα για να δούμε αν αυτή η ιδέα και κατάθεση πατέντας θα προχωρήσει στην παραγωγή. Ενδεχομένως, ακόμα και αν περάσει στα αυτοκίνητα της γερμανικής μάρκας, να είναι ρυθμισμένο έτσι ώστε να προσφέρει τις υπηρεσίες μόνο σε πίστες και όχι σε δημόσιους δρόμους. Υπομονή…