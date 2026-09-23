Ακριβή βενζίνη, περισσότερα EV – αλλά ποιος θα βρει τα μέταλλα

Για πολλούς, η αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος δεν αποτελεί πλέον «πράσινη» δέσμευση, αλλά οικονομική επιλογή.

Tο πετρελαϊκό σοκ που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν επαναφορτίζει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων (EV), καθώς οι υψηλές τιμές της βενζίνης και του ντίζελ ενισχύουν τη ζήτηση των καταναλωτών για εναλλακτικές λύσεις.

Η οικονομία γίνεται πλέον εξίσου ισχυρός παράγοντας για τις πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με τις κρατικές επιδοτήσεις και την «πράσινη» ιδεολογία, ιδιαίτερα στις χώρες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην απώλεια προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο.

Αυτό έχει τεράστιες επιπτώσεις τόσο στις αγορές πετρελαίου όσο και στις αγορές μετάλλων, ιδιαίτερα για κρίσιμες πρώτες ύλες που απαιτούνται για τα ηλεκτρικά οχήματα, όπως το λίθιο, το νικέλιο και ο χαλκός.

Δύο εντελώς διαφορετικές εικόνες

Σε γενικές γραμμές, δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι ιδιαίτερα σημαντικό στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι παγκόσμιες πωλήσεις νέων ενεργειακών οχημάτων αυξήθηκαν μόλις κατά 4% σε ετήσια βάση από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο, σύμφωνα με την εταιρεία συμβούλων Benchmark Mineral Intelligence (BMI).

Ωστόσο, αυτός ο μέτριος ρυθμός ανάπτυξης κρύβει τεράστιες διαφορές μεταξύ των περιφερειακών αγορών, σύμφωνα με το Reuters.

Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ Donald Trump να καταργήσει το πρόγραμμα επιδοτήσεων του προκατόχου του έχει οδηγήσει την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων της χώρας σε απότομη πτώση. Οι πωλήσεις τον Αύγουστο μειώθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση, ενώ η συρρίκνωση από την αρχή του έτους ανέρχεται στο 21%.

Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν στραφεί ξανά προς τους συμβατικούς κινητήρες, ακυρώνοντας προγραμματισμένες επενδύσεις σε νέα ηλεκτρικά μοντέλα και στις αλυσίδες εφοδιασμού μπαταριών.

Η Κίνα αποτελεί επίσης ένα αδύναμο σημείο. Η μεγαλύτερη αγορά ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο κατέγραψε πτώση των πωλήσεων κατά 12% σε ετήσια βάση κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου.

Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να εξεταστεί στο πλαίσιο μιας ευρύτερης πτώσης της εγχώριας αγοράς οχημάτων, η οποία κατέγραψε μείωση 24% σε ετήσια βάση στις συνολικές πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων τον Αύγουστο. Το τμήμα των ηλεκτρικών οχημάτων έχει επιδείξει σχετικά καλύτερη πορεία, με το ποσοστό διείσδυσης των νέων ενεργειακών οχημάτων να φτάνει σε νέο υψηλό, στο 65% τον περασμένο μήνα.

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες, πάντως, δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα.

Εξάγουν ποσότητες-ρεκόρ ηλεκτρικών οχημάτων στον υπόλοιπο κόσμο.

Οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 36% σε ετήσια βάση τον Αύγουστο, ενώ η αύξηση από την αρχή του έτους ανέρχεται στο 29%, καθώς οι υψηλές τιμές στα πρατήρια καυσίμων συνδυάζονται με τα κυβερνητικά προγράμματα επιδοτήσεων.

Ωστόσο, η πιο θεαματική ανάπτυξη καταγράφεται εκτός των τριών μεγάλων αγορών. Οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στον υπόλοιπο κόσμο έχουν διπλασιαστεί μέχρι στιγμής φέτος, σύμφωνα με την BMI.

Πιέσεις στο κόστος

Με βάση το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία έχουν ήδη φτάσει σε επίπεδο τιμής αντίστοιχο με εκείνο των οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης στην Κίνα, σύμφωνα με αναλυτές της εταιρείας συμβούλων Wood Mackenzie.

Η πλημμυρίδα φθηνών κινεζικών εξαγωγών, σε μια περίοδο υψηλών τιμών βενζίνης, μειώνει γρήγορα τη διαφορά κόστους και σε άλλες ασιατικές αγορές.

Εξίσου σημαντικό, όμως, είναι ότι αλλάζει και η αντίληψη των καταναλωτών.

Για πολλούς, η αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος δεν αποτελεί πλέον «πράσινη» δέσμευση, αλλά οικονομική επιλογή.