Ακριβό λάθος με Ferrari 296 στο τούνελ του Μονακό

Ένα ακριβό λάθος έκανε οδηγός στο τούνελ του Μονακό, αφού έχασε τον έλεγχο της Ferrari 296 GTB με αποτέλεσμα να προσκρούσει στον τοίχο και να αποκολληθεί ο ένας τροχούς του αυτοκινήτου.

Το πριγκιπάτο του Μονακό είναι το μέρος όπου συχνάζουν τα πιο ακριβά και σπάνια αυτοκίνητα του κόσμου. Οι περισσότεροι θέλουν να εντυπωσιάσουν με τον τρόπο τους, απολαμβάνοντας παράλληλα, αυτά τα μοναδικά οχήματα.

Ένας χαρακτηριστικός τρόπος που συνηθίζεται από ιδιοκτήτες supercars είναι η επιτάχυνση μέσα στο θρυλικό τούνελ, όπου διεξάγεται και ο αγώνας της Formula 1. Με ένα κατέβασμα της ταχύτητας ανεβαίνει η ένταση του ήχου που αναπαράγεται μέσα στο τούνελ με μοναδικό τρόπο, ο οποίος συναρπάζει.

Παράλληλα όμως με το κατέβασμα της σχέσης στο κιβώτιο και το πάτημα του δεξιού πεντάλ, ανεβαίνουν και τα χλμ./ώρα και το αυτοκίνητο αναπτύσσει ταχύτητα που θέλει προσοχή.

Αυτή την προσοχή φαίνεται ότι έχασε οδηγός της Ferrari 296 GTB, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στον τοίχο του τούνελ και να αποκολληθεί ο τροχός του αυτοκινήτου. Πρόκειται για ένα δυσάρεστο περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή 3 Μαρτίου, το μεσημέρι και σε ώρα αιχμής.

Ευτυχώς από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, τόσο στους επιβαίνοντες, όσο και στους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζονταν το δρόμο η συγκεκριμένη Ferrari. Σύμφωνα με πληροφορίες, οδηγός ήταν μια γυναίκα με συνοδηγό τη μικρή της κόρη. Και οι δύο αποχώρησαν χωρίς να χρειαστούν ιατρική βοήθεια, ενώ σύμφωνα με δημοσιεύματα, από τη διενέργεια εξετάσεων, η οδηγός δεν είχε καταναλώσει απαγορευμένες ουσίες ή αλκοόλ.

Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται και εξετάζονται τα βίντεο, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι το ατύχημα οφείλεται στη υπερβολική ταχύτητα που οδήγησε στην απώλεια του ελέγχου του αυτοκινήτου.

[Πηγή: Instagram – a2h_carspotting]