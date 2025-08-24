Ακριβότερο κατά 15.000 δολάρια μοντέλο της Tesla στις ΗΠΑ

Οι ανακλήσεις και οι χαμηλές πωλήσεις δεν αποθαρρύνουν την Tesla από το να αυξήσει τις τιμές.

Με μια κατακόρυφη αύξηση τιμής συστήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι για την κορυφαία έκδοση του Tesla Cybertruck. γνωστή ως Cyberbeast, στις ΗΠΑ, παρά τη μείωση της ζήτησης για τα μοντέλα της, αλλά και τις ανακλήσεις για προβλήματα.

Το κόστος απόκτησης αυξήθηκε κατά 15.000 δολάρια στα 114.990, με την εταιρεία να προσθέτει το νέο πακέτο εξοπλισμού “Luxe Package” που περιλαμβάνει το σύστημα αυτόνομης οδήγησης υπό επίβλεψη (Full Self-Driving Supervised), όπως και απεριόριστη πρόσβαση στους φορτιστές της μάρκας.

Η Cyberbeast παραμένει η πιο ακραία εκδοχή του Cybertruck, εξοπλισμένη με τρεις ηλεκτρικούς κινητήρες και επιτάχυνση στα 100 χλμ./ώρα σε περίπου 3,0 δευτερόλεπτα.

Η τιμολόγηση του μοντέλου είναι πολύ υψηλότερη από την αρχική υπόσχεση του CEO Elon Musk το 2019, για τιμή εκκίνησης περίπου 40.000 δολάρια.

Είναι, όμως, χαρακτηριστικό ότι κατά το λανσάρισμα του μοντέλου στα τέλη του 2023, η Tesla όρισε τη βασική έκδοση στα 60.990 δολάρια, δηλάδη πάνω από 50% από τον αρχικό στόχο.

Όπως αναφέρει το Reuters, η απόφαση της Tesla να αυξήσει την τιμή του Cybertruck έρχεται εν μέσω μιας περιόδου όπου ανταγωνιστικά μοντέλα όπως τα Ford F-150 Lightning και Chevrolet Silverado EV, διατίθενται σε αρκετά χαμηλότερες τιμές, βάζοντας δύσκολα στην εταιρεία του Elon Musk.

Το φουτουριστικό pick-up δεν έχει καταγράψει τα εμπορικά αποτέλεσματα που ανέμενε η μάρκα, με τις πωλήσεις να αντιπροσωπεύουν μόλις ένα μικρό ποσοστό των συνολικών παραδόσεων της εταιρείας.

Συν τω χρόνω η ζήτηση φαίνεται να μειώνεται λόγω επαναλαμβανόμενων ανακλήσεων και προβλημάτων, όπως προσθέτει το Reuters.