Alfa Romeo 33 Stradale: Το μοντέλο που επικηρύχθηκε με 100.000 ευρώ

Η Alfa Romeo Stradale του 1967 ήταν ένα αυτοκίνητο που απευθυνόταν στους πλούσιους της εποχής.

Η Alfa Romeo 33 Stradale κατασκευάστηκε σε μόλις 18 αντίτυπα. Σήμερα, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, αξίζει μεταξύ 15 και 30 εκατόμμυρια ευρώ.

Η εμπορική αξία του αυτοκινήτου και ο εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός των μονάδων που κατασκευάστηκαν, παράγοντες που προφανώς συνδέονται μεταξύ τους, εξηγούν από μόνοι τους τον θόρυβο γύρω από μια αμφισβητούμενη κληρονομιά.

Πρόκειται για αυτοκίνητο που απευθυνόταν στους πλούσιους της εποχής, καθώς η τιμή της συγκεκριμένης ειδικής κατασκευής ανερχόταν τότε σε 9.750.000 λιρέτες. Ένα αστρονομικό ποσό για τη δεκαετία του ’60, που έκανε την Alfa Romeo 33 Stradale το ακριβότερο αυτοκίνητο στον κόσμο, δεδομένου ότι μια Lamborghini Miura κόστιζε περίπου 7,7 εκατομμύρια λιρέτες, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός ήταν μικρότερος από 2 εκατομμύρια λιρέτες.

Σήμερα, η εκτιμώμενη αξία της κυμαίνεται μεταξύ 15 και 30 εκατομμυρίων ευρώ για την αυθεντική έκδοση του 1967, η οποία προφανώς δεν διακινείται μέσω της ανοιχτής αγοράς. Αντίθετα, η τιμή πέφτει στα 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ για τη σύγχρονη αναβίωση του 2023, όταν κατασκευάστηκαν 33 αντίτυπα, τα οποία είχαν ήδη αγοραστεί πριν από την επίσημη παρουσίαση του μοντέλου.

Alfa Romeo 33 Stradale 1967

Εν τω μεταξύ, ένα πρωτότυπο που εξαφανίστηκε μυστηριωδώς από την Ιταλία, για την υπόθεση του οποίου διεξάγει έρευνα η Εισαγγελία του Μιλάνου και το οποίο οι κληρονόμοι του ιδιοκτήτη του ζητούν να τους επιστραφεί, καταγγέλλοντας ότι έγινε εικονική πώληση, είναι ένα από τα 18 αυθεντικά αντίτυπα.

Σύμφωνα με τη La Stampa, oι κληρονόμοι προσφέρουν αμοιβή 100.000 ευρώ για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό του αυτοκινήτου.

Η γοητεία της Alfa Romeo 33 Stradale

Τι είναι αυτό που κάνει τόσο ξεχωριστό αυτό το ειδικά κατασκευασμένο αυτοκίνητο; Σχεδιάστηκε από τη μεγαλοφυΐα του Franco Scaglione, με βάση το αγωνιστικό μοντέλο Tipo 33, και θεωρείται ευρέως ένα από τα ομορφότερα και πιο γοητευτικά αυτοκίνητα που έχουν δημιουργηθεί ποτέ.

Συνδυάζει την τεχνολογία και τη μηχανική των αγώνων με μια «αισθησιακή» σχεδίαση, που χαρακτηρίζεται από απαλές καμπύλες και τέλειες αναλογίες.

Λομβαρδική υπερηφάνεια

Το αυτοκίνητο συναρμολογούνταν στη Λομβαρδία, συγκεκριμένα στο Settimo Milanese (στις παρυφές του Μιλάνου), στις εγκαταστάσεις της Autodelta, του ιστορικού αγωνιστικού τμήματος της Alfa Romeo, υπό τη διεύθυνση του μηχανικού Carlo Chiti.

Εκεί κατασκευάζονταν το πλαίσιο και ο V8 κινητήρας, ενώ τα περίφημα αμαξώματα από αλουμίνιο, σφυρηλατημένα στο χέρι, ολοκληρώνονταν στην Carrozzeria Marazzi, στο Caronno Pertusella.