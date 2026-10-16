Alfa Romeo: Αναβαθμίσεις σε όλη τη γκάμα – Τι αλλάζει

Τόσο η Alfa Romeo Junior και η Tonale όσο και η Giulia και η Stelvio αναβαθμίζονται σε εξοπλισμό, τεχνολογία και επιλογές εξατομίκευσης.
Η Alfa Romeo προχωρά σε μια εκτεταμένη και ουσιαστική αναβάθμιση όλων των μοντέλων της γκάμας της που περιλαμβάνει νέες εκδόσεις, φρέσκες χρωματικές επιλογές, τα αναβαθμισμένα υλικά και πιο πλούσιο εξοπλισμό, διευρύνωντας έτσι τις επιλογές των καταναλωτών.
Τι αλλάζει στην Junior
Όσον αφορά την Alfa Romeo Junior, το ιταλικό B-SUV είναι σημαντικά αναβαθμισμένο στο εσωτερικό του, όπου η αντιληπτή ποιότητα και η αυξημένη δυνατότητα εξατομίκευσης επανακαθορίζουν την εμπειρία στην καμπίνα.
Τα νέα πάνελ των θυρών διαθέτουν κομψές ραφές και μαλακές επενδύσεις, ενώ τα ανασχεδιασμένα καθίσματα, τα νέα γραφικά και τα φινιρίσματα στο ταμπλό και την κεντρική κονσόλα προσδίδουν ξεχωριστή προσωπικότητα σε κάθε έκδοση.
Οι εκδόσεις Junior και Sprint υιοθετούν το εσωτερικό Icona με μαύρα υφασμάτινα καθίσματα υψηλής ποιότητας, το σήμα της μάρκας στην πλάτη και γκρι ραφές, σε συνδυασμό με μαύρη επένδυση Scuba στο ταμπλό, την κονσόλα και τις πόρτες.
Οι εκδόσεις Ti και Veloce εξοπλίζονται στάνταρ με το νέο εσωτερικό Carbon, το οποίο περιλαμβάνει καθίσματα από μαύρο υλικό Scuba και ύφασμα με κόκκινες λεπτομέρειες, καθώς και επενδύσεις από το νέο υλικό Microcloud με κόκκινες ραφές. Για όσους αναζητούν την απόλυτη αίσθηση Alfa Romeo, διατίθεται προαιρετικά το εμβληματικό εσωτερικό Sabelt Alcantara, ενώ η κορυφαία ειδική έκδοση Edizione Luna Rossa έρχεται με καθίσματα από γκρι ύφασμα 3D Knit και λογότυπα Luna Rossa.
Κάθε έκδοση της Junior έχει τον δικό της χαρακτήρα. Η Sprint εκφράζει την ολοκληρωμένη πλευρά του μοντέλου, ενσωματώνοντας σύστημα πλοήγησης, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, Adaptive Cruise Control, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός, πίσω και πλαϊνούς, ασύρματη φόρτιση και σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου.
Η Ti προσθέτει επιπλέον στοιχεία στυλ και άνεσης, όπως gloss black body kit, το νέο λογότυπο Ti στα φτερά, πολυχρωματικό ατμοσφαιρικό φωτισμό, θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο κάθισμα οδηγού έξι κατευθύνσεων με λειτουργία μασάζ.
Στην κορυφή των επιδόσεων τοποθετείται η Junior Veloce των 280 ίππων στην αμιγώς ηλεκτρική της εκδοχή, η οποία διαθέτει ανάρτηση χαμηλωμένη κατά 25 χιλιοστά, σύστημα πέδησης Alcon, μηχανικό διαφορικό Torsen, ειδικά ρυθμισμένες αντιστρεπτικές δοκούς, τροχούς 20 ιντσών και διχρωμία με μαύρη οροφή.
Η γκάμα τροχών εμπλουτίζεται περαιτέρω με τις νέες ζάντες 19 ιντσών τεσσάρων οπών με αυξημένο πλάτος πέλματος κατά 10 χιλιοστά (ελαστικά 225/45 R19) και τις νέες ζάντες 18 ιντσών τριών οπών. Συνολικά, προσφέρονται επτά σχέδια ζαντών και επτά χρώματα, συμπεριλαμβανομένου του νέου Edizione Luna Rossa Grey.
Οι αναβαθμίσεις στην Tonale
Στην κατηγορία των C-SUV, η Alfa Romeo Tonale προσφέρει μια εξίσου ευρεία γκάμα που καλύπτει κάθε απαίτηση, περιλαμβάνοντας τις εκδόσεις Tonale, Sprint, Ti, Veloce και την Edizione Luna Rossa. Η βασική έκδοση Tonale αποτελεί το σημείο εισόδου διαθέτοντας πλήρη εξοπλισμό, όπως φωτιστική υπογραφή 3+3 Full LED, ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, οθόνη Alfa Connect 10,25 ιντσών και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.
Η έκδοση Sprint ενισχύει την αισθητική με Gloss Black Body Kit, τροχούς 18 ιντσών και λεπτομέρειες αλουμινίου, ενώ η Ti εστιάζει στην άνεση με μαύρες ή κόκκινες δερμάτινες επενδύσεις, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα και θερμαινόμενο τιμόνι.
Η Veloce προσφέρει τροχούς 19 ιντσών, προβολείς Full LED Matrix, κόκκινες δαγκάνες Brembo, καθίσματα Alcantara και ηλεκτρονική ανάρτηση Dual Stage Valve (DSV), ενώ η Edizione Luna Rossa διαθέτει ζάντες 20 ιντσών Gloss Black, σκούρες λεπτομέρειες Dark Miron, καθίσματα 3D Knit και ειδικό ατμοσφαιρικό φωτισμό. Η Tonale προσφέρει δέκα χρώματα, επτά σχέδια ζαντών και πέντε διαφορετικές επιλογές εσωτερικού.
Συνεχίζουν αναβαθμισμένες οι Giulia και Stelvio
Παράλληλα, οι Giulia και Stelvio συνεχίζουν την επιτυχημένη πορεία τους διατηρώντας τα θεμελιώδη γνωρίσματα που διαμόρφωσαν την ταυτότητά τους: την εστίαση στον οδηγό και τη βέλτιστη κατανομή βάρους.
Διαθέσιμες στις εκδόσεις Sprint, Veloce, Edizione Luna Rossa και Quadrifoglio, τα δύο μοντέλα ενσωματώνουν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, το σύστημα Alfa Connect Navi 8,8 ιντσών με υποστήριξη Apple CarPlay και Android Auto, ασύρματο φορτιστή και Adaptive Cruise Control.
AΓια τη συμμόρφωση με τους νεότερους κανονισμούς ασφαλείας, ενσωματώνεται νέο λογισμικό και κάμερα παρακολούθησης οδηγού στην κολόνα Α.
Η έκδοση Veloce ξεχωρίζει με κόκκινες δαγκάνες Brembo, δερμάτινα σπορ καθίσματα, paddles αλλαγής ταχυτήτων από αλουμίνιο και τροχούς 19 ιντσών για τη Giulia και 20 ιντσών για τη Stelvio. Η έκδοση Edizione Luna Rossa δίνει έμφαση στα ανθρακονήματα, την ενεργή ανάρτηση, το ηχοσύστημα Harman Kardon και τις επενδύσεις από ύφασμα ECONYL.
Στην κορυφή της γκάμας, οι εκδόσεις Quadrifoglio των Giulia και Stelvio συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς. Με κίνηση στους πίσω τροχούς για τη Giulia και σύστημα τετρακίνησης Q4 για τη Stelvio, τα μοντέλα Quadrifoglio αξιοποιούν τεχνολογίες όπως το Alfa Chassis Domain Control, την ενεργή ανάρτηση Alfa Active Suspension, το μηχανικό μπλοκέ διαφορικό και την εκτεταμένη χρήση ανθρακονημάτων, ενώ η Stelvio Quadrifoglio εξοπλίζεται πλέον στάνταρ με τροχούς 21 ιντσών.
Παράλληλα, στην ευρωπαϊκή γκάμα των Giulia και Stelvio παραμένουν διαθέσιμοι ο πετρελαιοκινητήρας 2.2 turbodiesel 160 ίππων με πίσω κίνηση και ο 2.2 turbodiesel 210 ίππων με τετρακίνηση Q4.
Η αισθητική ανανέωση ολοκληρώνεται με τα νέα ασπρόμαυρα σήματα Alfa Romeo στο καπό και την πόρτα του χώρου αποσκευών, καθώς και τη νέα χρωματική επιλογή Anodized Blue. Τέλος, οι αγοραστές των εκδόσεων Quadrifoglio λαμβάνουν ένα πακέτο καλωσορίσματος με κουπόνι δωρεάν συμμετοχής σε μονοήμερο σεμινάριο οδήγησης στην Ακαδημία Οδήγησης της Alfa Romeo, μια εμπειρία που διατίθεται επίσης προς αγορά για όλους τους πελάτες της μάρκας.