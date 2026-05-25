Alfa Romeo: Εμπλουτισμός της γκάμας με δύο νέα μοντέλα

H Alfa Romeo θα παρουσιάσει σύντομα τους διαδόχους των Giulia και Stelvio αλλά και δύο ακόμη μοντέλα. Το ένα θα είναι SUV και το άλλο ένα grand tourer που θα αντλεί έμπνευση από την ιστορία της μάρκας.

Η Stellantis ανακοίνωσε πρόσφατα το στρατηγικό της πλάνο «FaSTLAne 2030», ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 60 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο υπόσχεται να επαναπροσδιορίσει την πορεία του ομίλου την επόμενη πενταετία.

Στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων βρίσκεται η Alfa Romeo, η οποία, ως μία από τις πιο ελκυστικές μάρκες του ομίλου, θα κληθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά.

Τα νέα μοντέλα της Alfa Romeo

Πέρα από τους διαδόχους των Giulia και της Stelvio, η Alfa Romeo αναμένεται να προχωρήσει σε κινήσεις που θα την τοποθετήσουν σε νέα εμπορικά μονοπάτια. Μία από τις νέες προσθήκες στη γκάμα της θα είναι ένα νέο C-SUV που εκτιμάται ότι θα τοποθετείται ανάμεσα στη Junior και την Tonale, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι θα συνδυάζεται τόσο με υβριδικά όσο και αμιγώς ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα, ενσωματώνοντας παράλληλα το νέο σύστημα infotainment STLA SmartCockpit.

Παράλληλα, η Alfa Romeo σχεδιάζει το λανσάρισμα ενός πιο σπορ μοντέλου, μέσω του τμήματος «Bottega Fuoriserie». Μετά την 33 Stradale, το τμήμα αυτό ετοιμάζει ένα νέο halo αυτοκίνητο που υπόσχεται να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μάρκα.

Σε αντίθεση με το κεντρομήχανο supercar, το νέο προϊόν φημολογείται ότι θα έχει αμάξωμα hatchback ή shooting brake και ότι θα αντλεί έμπνευση από το ένδοξο παρελθόν της εταιρείας.

Προσθήκες και στη Maserati

Ο όμιλος Stellantis θα ενισχύσει επίσης την παρουσία της Maserati, με τα σχέδια να περιλαμβάνουν την άφιξη δύο νέων μοντέλων. Το πρώτο πιθανότατα θα είναι ο διάδοχος της Levante που έχει σταματήσει να παράγεται, ενώ το δεύτερο θα είναι ένα grand tourer που θα θυμίζει την Ferrari 12cilindri.

Η γκάμα της Maserati θα αποτελείται επίσης από τις Grecale, GranTurismo και GranCabrio που σύντομα αναμένεται να ανανεωθούν.