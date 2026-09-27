Alfa Romeo: Ποιο θα είναι το όνομα του νέου της μοντέλου;

Η Alfa Romeo καλεί τους φίλους της να μαντέψουν το όνομα του μοντέλου που θα παρουσιάσει στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.

Η Alfa Romeo ετοιμάζεται να αποκαλύψει ένα νέο πρωτότυπο αυτοκίνητο στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου.

Το νέο αυτό concept car φιλοδοξεί να ενσαρκώσει το «όραμα της εταιρείας για το μέλλον», ενώ η ιταλική φίρμα έχει ήδη δηλώσει πως πρόκειται για ένα δημιουργικό εγχείρημα που «κάθε Alfisti περίμενε εδώ και καιρό». Η επίσημη πρώτη παρουσίασή του προγραμματίζεται για την πρώτη κιόλας ημέρα της έκθεσης.

Στο πλαίσιο της προώθησης του νέου μοντέλου, η εταιρεία δημοσίευσε ένα teaser βίντεο, καλώντας τους φίλους της μάρκας να εντοπίσουν το όνομά του. Ανάμεσα στις λέξεις που φάνηκαν στην οθόνη, όπως Italia, Visceral, DNA, Future, Battito Veloce, Leonardo και Cuore Sportivo, θα λέγαμε πως ξεχωρίζει το «Battito Rosso», που μεταφράζεται ως «κόκκινος χτύπος καρδιάς».

Αυτή η ονομασία ταιριάζει απόλυτα στην ταυτότητα της Alfa Romeo, ενώ μια ισχυρή ένδειξη γι’ αυτή την επιλογή αποτελεί το γεγονός ότι η εταιρεία κατέθεσε αίτηση για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος «Battito» τον περασμένο Ιούνιο.

Η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει ακόμη πολλές λεπτομέρειες για το τι πρέπει να περιμένουμε. Έτσι, παραμένει άγνωστο αν πρόκειται για ένα νέο SUV που θα γεφυρώσει το κενό ανάμεσα στην Tonale και τη Stelvio, κάποιο χάτσμπακ στα πρότυπα των 147 και Giulietta, ένα σχέδιο που θα δείχνει τον δρόμο για τον αμιγώς ηλεκτρικό διάδοχο της Giulia ή τον διάδοχο της 33 Stradale.

Αυτό που είναι βέβαιο, με βάση τις πρώτες εικόνες, είναι πως το πρωτότυπο θα είναι βαμμένο στο κλασικό και γνώριμο κόκκινο χρώμα της Alfa Romeo. Η εταιρεία υπόσχεται πως το αυτοκίνητο θα είναι ένα πραγματικό «αριστούργημα» αισθητικής, σχεδιασμένο ειδικά για όσους εξακολουθούν να αγαπούν την οδήγηση και αναζητούν αυθεντικές εμπειρίες πίσω από το τιμόνι.