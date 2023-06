Η Alfa Romeo είναι καθ’ όλα έτοιμη να εγκαινιάσει μια νέα εποχή προετοιμάζοντας το έδαφος για την επίσημη παρουσίαση του πρώτου αμιγούς ηλεκτρικού της μοντέλου.

Στο πλαίσιο αυτό, η μιλανέζικη φίρμα χρησιμοποίησε για άλλη μια φορά τα επίσημα κανάλια της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να καλέσει τους απανταχού Alfisti να συνδράμουν στην ονομασία του νέου αυτού EV.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εταιρεία στις επίσημες ανακοινώσεις της, το νέο αυτό μοντέλο φέρει την εσωτερική όσο και… χαϊδευτική ονομασία «Kid», κάτι που ευθέως «φωτογραφίζει» ένα νέο Sport Urban Vehicle.

«Το Kid θα ολοκληρώσει μια γκάμα που τώρα αποτελείται από την Giulia, την Stelvio και την SUV Tonale», αναφέρει χαρακτηριστικά όσο και αινιγματικά το ιταλικό εργοστάσιο στις επίσημες ανακοινώσεις του.

Όπως σωστά θα καταλάβατε και εσείς, το νέο αυτό αυτοκίνητο θα είναι ένα B-SUV, το οποίο θα βασίζεται εν πολλοίς στο ομογάλακτο και επίσης ηλεκτρικό Jeep Avenger.

«Σε ένα ταχέως εξελισσόμενο αυτοκινητιστικό τοπίο που προσφέρει πολλές επιλογές στην ιδιαίτερα δημοφιλή κατηγορία SUV, η νέα γκάμα της μάρκας επαναπροσδιορίζει τις φιλοδοξίες της, ακόμη και στην ονομασία», αναφέρει η εταιρεία.

Ενώ η Tonale αντιπροσώπευε τη «μεταμόρφωση» της μάρκας ως το ντεμπούτο της μάρκας στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης, το επερχόμενο B-SUV της Alfa Romeo αποτελεί το απευθείας εισιτήριο για την είσοδό της στον κόσμο της αμιγούς ηλεκτροκίνησης.

Σε κάθε περίπτωση, το νέο μοντέλο της Alfa Romeo πρόκειται να κάνει το ντεμπούτο του το πρώτο εξάμηνο του 2024.

Μετά την Giulia που σηματοδότησε την αναγέννηση της μάρκας, η Alfa Romeo επέλεξε για τη συνέχεια τα ονόματα δύο ορεινών περασμάτων, του Stelvio και του Tonale, για τα επόμενα δύο οχήματά της.

Ωστόσο, η διοίκηση της Alfa Romeo έχει καταστήσει σαφές ότι το νέο B-SUV της δεν θα φέρει την ονομασία του ορεινού ιταλικού περάσματος Brenner, όπως έχει κυκλοφορήσει ως φήμη στο διαδίκτυο. Άραγε, η απόφαση αυτή υποδηλώνει μια αλλαγή κατεύθυνσης στην επικοινωνιακή στρατηγική της Alfa Romeo; Κι αν ναι, ποιο θα είναι τελικά το όνομα του επόμενου, αμιγώς ηλεκτρικού Sport Urban Vehicle της Alfa Romeo;

A game-changing #SportyUrbanVehicle is on the horizon. What will be the name of our new Alfa Romeo? Take a guess in the comments below 👇🏻 #AlfaRomeo pic.twitter.com/xVGEgS12UL

— Alfa Romeo (@alfa_romeo) June 7, 2023