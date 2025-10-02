Αλκοόλ: Παραβάτης ένας στους επτά οδηγούς ηλεκτρικών σκούτερ στη Φινλανδία

Σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας, περίπου ένας στους επτά οδηγούς ηλεκτρικών σκούτερ στη Φινλανδία εντοπίζεται με κατανάλωση αλκοόλ άνω του ορίου κατά τη διάρκεια ελέγχων τα βράδια του Σαββατοκύριακου.

Το εύρημα έρχεται σε μια περίοδο που η χώρα καταγράφει επίσης μια γενική αύξηση στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Στα τέλη Αυγούστου και στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, η φινλανδική αστυνομία παρακολούθησε τους οδηγούς ηλεκτρικών σκούτερ στο Ελσίνκι, το Τούρκου, το Οούλου και το Γιένσου.

Η παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε στις 22-23 Αυγούστου και στις 5 Σεπτεμβρίου, με έμφαση στις βραδινές ώρες. Η αστυνομία υπέβαλε σε αλκοτέστ 478 οδηγούς, εκ των οποίων 70 (περίπου το 15%) υπερέβαιναν το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ και έλαβαν πρόστιμο 200 ευρώ. Στο Οούλου και το Τούρκου, ένας στους πέντε οδηγούς που τιμωρήθηκαν μετέφερε παράνομα επιβάτες στο σκούτερ του. Περίπου το 10% των οδηγών στο Ελσίνκι, το Οούλου και το Γιένσου βρέθηκαν θετικοί σε αλκοόλ, με τιμές που επέβαλλαν την επιβολή προστίμου.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΑ ΧΩΡΑ

Ο ισχύων νόμος απαγορεύει την οδήγηση ποδηλάτων με κινητήρα ή ελαφρών ηλεκτρικών οχημάτων με περιεκτικότητα αλκοόλ στο αίμα 0,5‰ ή περισσότερο (0,22 mg/l στον εκπνεόμενο αέρα). Η μεταρρύθμιση τέθηκε σε ισχύ στις 17 Ιουνίου 2025. Από τότε, η αστυνομία έχει επιβάλει περίπου 700 πρόστιμα για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Τέσσερις στις πέντε κυρώσεις επιβλήθηκαν το βράδυ μεταξύ 7 μ.μ. και 2 π.μ., κυρίως τις Παρασκευές και τα Σάββατα.

Η αστυνομία τονίζει ότι η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα ασφάλειας σε ολόκληρη τη Φινλανδία. Ο στόχος του νέου νόμου είναι να μειώσει τα ατυχήματα, τους τραυματισμούς και το βάρος για την υγειονομική περίθαλψη που σχετίζονται με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και να ενισχύσει την αίσθηση ασφάλειας για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Τα ευρήματα σχετικά με τα σκούτερ συμπίπτουν με ευρύτερες στατιστικές της αστυνομίας που δείχνουν αύξηση της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με την εθνική έρευνα της Φινλανδίας σχετικά με την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (που διεξάγεται από το 1979) περίπου 75.000 οδηγοί υποβλήθηκαν σε έλεγχο το 2025. Ένας στους 669 οδηγούς (0,15%) υπερέβη το όριο μέθης, ενώ ένας στους 232 οδηγούς (0,43%) είχε καταναλώσει κάποια ποσότητα αλκοόλ.

Μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου 2025, η αστυνομία κατέγραψε 10.385 περιστατικά οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ, αύξηση 4,8% από τα 9.907 την ίδια περίοδο του 2024. Η αύξηση είναι πιο αισθητή μεταξύ των οδηγών που συνδυάζουν αλκοόλ με ναρκωτικά: καταγράφηκαν 819 τέτοιες περιπτώσεις, 19,2% περισσότερες από τις 687 του προηγούμενου έτους. Η αστυνομία υπογραμμίζει ότι, ενώ η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ έχει γενικά μειωθεί κατά τις τελευταίες δεκαετίες, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ελαφρά ανοδική τάση από την πανδημία του κορονοϊού.