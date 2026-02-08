Αλλαγές στην Toyota: Αυτός είναι ο νέος πρόεδρος και CEO της μάρκας

Η αλλαγή στη διοικητική δομή ανακοινώθηκε ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με την Toyota να αυξάνει την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κέρδη ολόκληρου του έτους κατά σχεδόν 12%.

Καθήκοντα προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου θα αναλάβει από την 1η Απριλίου στην Toyota ο επικεφαλής οικονομικών Kenta Kon, αντικαθιστώντας τον Koji Sato, ο οποίος θα διατελέσει αντιπρόεδρος, αναλαμβάνοντας παράλληλα τον νεοσύστατο ρόλο του επικεφαλής βιομηχανικών δραστηριοτήτων.

Ο Sato θα παραδώσει τη σκυτάλη στον Kon μετά από μόλις τρία χρόνια στο τιμόνι της εταιρείας, ενώ θα συνεχίσει να χρησιμοποιήσει τον ρόλο του ως επικεφαλής της Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Ιαπωνίας.

Οι αλλαγές στη διοικητική πυραμίδα αποσκοπούν στην επιτάχυνση της λήψης διοικητικών αποφάσεων, ως απάντηση στις μεταβολές του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, σύμφωνα με την Toyota. Παράλληλα, η ιαπωνική μάρκα προσθέτει ότι στόχος είναι η βελτίωση της κερδοφορίας, που «αποτελεί τη βάση για τη συνεχή παραγωγή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων».

Η αναδιάρθρωση ηγεσίας ανακοινώνεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τον όμιλο. Ο Kon, γνωστός για την αυστηρή πολιτική συγκράτησης του κόστους που ακολουθεί, θεωρείται ευρέως ο αρχιτέκτονας της σχεδιαζόμενης εξαγοράς της θυγατρικής εταιρείας παραγωγής περονοφόρων ανυψωτικών Toyota Industries.

Η προσπάθεια έχει προκαλέσει την αντίδραση του αμερικανικού fund Elliot Investment Management, το οποίο πλέον κατέχει περίπου το 7,1% της Toyota Industries, υποστηρίζοντας ότι η εξαγορά στερείται διαφάνειας και υποτιμά σημαντικά την εταιρεία.

Η αλλαγή ηγεσίας ανακοινώθηκε ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με την Toyota να αυξάνει την πρόβλεψη για τα λειτουργικά κέρδη ολόκληρου του έτους κατά σχεδόν 12%, χάρη στο ασθενέστερο γεν και τις περικοπές κόστους.

Η εταιρεία αναμένει καθαρά κέρδη 3,57 τρισεκατομμυρίων γεν (22,8 δισ. δολάρια) για το οικονομικό έτος που λήγει τον Μάρτιο, μειωμένα κατά 25,1% σε ετήσια βάση, αλλά αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη πρόβλεψη των 2,93 τρισεκατομμυρίων γεν.

Σημειώνεται ότι το 2025 η Toyota αναδείχθηκε η αυτοκινητοβιομηχανία με τις περισσότερες πωλήσεις στον κόσμο (11,3 εκατ.), διευρύνοντας περαιτέρω το προβάδισμά της έναντι της VW.

Ποιος είναι ο Kenta Kon

O Kon εντάχθηκε στην Toyota Motor το 1991, μετά την αποφοίτησή του από το Πανεπιστήμιο Tohoku με πτυχίο Οικονομικών, και έκτοτε ανέβηκε ιεραρχικά στους τομείς της λογιστικής και των χρηματοοικονομικών της εταιρείας.

Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και εκτελεστικό στέλεχος, ενώ ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού διευθυντή (CFO) τον Ιούλιο του 2025.

Τα τελευταία χρόνια, ο 57χρονος Kenta Kon έχει αναλάβει διευρυμένο ρόλο στο πλαίσιο της στρατηγικής της Toyota για την ανάπτυξη ευρύτερων λύσεων κινητικότητας και είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Woven by Toyota, της τεχνολογικής μονάδας του ομίλου με έμφαση στο λογισμικό.

Επιπροσθέτως, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Toyota Fudosan, της εταιρείας ακινήτων του ομίλου που ηγείται της εξαγοράς της Toyota Industries.