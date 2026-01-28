Η νέα γενιά της Stelvio έχει καθυστερήσει σημαντικά να παρουσιαστεί και αυτό οφείλεται στην αλλαγή πλάνων που αποφάσισε η Alfa Romeo για το μεγάλο SUV της.

Η μεγάλη αναβολή για την αποκάλυψη της νέας γενιάς Stelvio είχε δημιουργήσει κάποιες υποψίες σχετικά με αυτό που γίνονταν πίσω από τις ερμητικά σφραγισμένες πόρτες της Alfa Romeo. Αλλαγή πλεύσης, περίμεναν πολλοί, κάτι που επιβεβαίωσε και ο Santo Ficili, Διευθύνων Σύμβουλος της ιταλικής εταιρείας.

Έτσι, η επερχόμενη γενιά της Stelvio θα είναι εντελώς διαφορετική από αυτό που αρχικά είχαν σχεδιάσει οι Ιταλοί και αυτό θα αφορά τόσο τη σχεδίαση, όσο την εν γένει φιλοσοφία του. Δεν θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρική, καθώς θα υπάρχουν και εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης, ενώ θα είναι πιο επιθετική, υιοθετώντας στοιχεία από την αδελφή Junior.

Όπως δήλωσε ο Santo Ficili σε βρετανικό website: «Θα πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα. Θα πρέπει να κάνουμε δραστικές αλλαγές, καθώς θα περάσουμε από ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο σε ένα με πλήρη γκάμα κινητήρων. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για μια ριζική αλλαγή. Πρέπει να πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές στην πλατφόρμα, που να την καθιστά συμβατή με αυτά που θέλουμε να κάνουμε, προσφέροντας περισσότερα πράγματα, τα οποία όμως θα αξιοποιήσουμε και σε άλλα μοντέλα του Ομίλου Stellantis πέρα από την επερχόμενη Stelvio».

Έτσι, τη βάση για τη δημιουργία της Stelvio αναμένεται να αποτελέσει η πλατφόρμα STLA Large της Stellantis. Αυτή χρησιμοποιείται από τον Όμιλο για την κατασκευή μοντέλων της μεσαίας και μεγάλης κατηγορίας. Σε ερώτηση σχετικά με τη γκάμα κινητήρων και αν αυτή θα περιλαμβάνει κάποιο ισχυρό σύνολο, ο Santo Ficili έκανε… ελιγμό, αποφεύγοντας να απαντήσει ευθέως και αφήνοντας ανοιχτό ένα για το μέλλον.

Όπως είναι γνωστό οι κανόνες ρύπων στην Ευρώπη είναι ιδιαίτερα αυστηροί και έτσι ένας τέτοιος ισχυρός κινητήρας πιθανότατα θα έβρισκε πολλές δυσκολίες στην αγορά τη γηραιάς Ηπείρου λόγω των εκπεμπόμενων CO2, περιορίζοντας σημαντικά το εμπορικό πεδίο δράσης του μοντέλου. Κατά πάσα πιθανότητα τα ισχυρά σύνολα θα διαθέτουν plug-in hybrid τεχνολογία, δημιουργώντας εκδόσεις που θα χρησιμοποιηθεί για να πλαισιώσει τις αμιγώς ηλεκτρικές.

Η γκάμα των Jeep και Chrysler, που ανήκουν επίσης στον Όμιλο Stellantis περιλαμβάνει και εκδόσεις range extender, κάτι που θα επηρεάσει την επιλογή και της Alfa Romeo, η οποία δεν μπορεί να κινηθεί εντελώς ανεξάρτητα, αφού καλείται να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες που είναι ήδη διαθέσιμες στον Όμιλο.

Σε κάθε περίπτωση, οι υπάρχουσες Giulia και Stelvio θα συνεχίσουν την εμπορική τους πορεία μέχρι και το 2027, εμπλουτισμένες με κάποιες νέες εκδόσεις, όπως η Giulia Luna Rossa. Όσον αφορά την αγορά της Ευρώπης για την Alfa Romeo, αυτή θα συνεχίσει να βασίζεται στις Junior και Tonale.