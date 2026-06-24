Αλλάζει στρατηγική η Porsche: Λιγότερες πωλήσεις, μεγαλύτερα κέρδη

Παρά την κάμψη στον όγκο των πωλήσεων, η στρατηγική της Porsche μετατοπίζεται από την ποσότητα στην ποιότητα, στοχεύοντας στη μεγιστοποίηση του περιθωρίου κέρδους ανά μονάδα παραγωγής.

Μετά από ένα ιστορικό ρεκόρ το 2023, όταν η Porsche άγγιξε τις 320.221 πωλήσεις παγκοσμίως, ο γερμανικός κολοσσός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια παρατεταμένη κάμψη.

Η μείωση της ζήτησης στην κινεζική αγορά, σε συνδυασμό με την αναγκαστική κατάργηση των δημοφιλών Macan και 718 στην Ευρώπη λόγω μη συμμόρφωσης με τους νέους αυστηρούς κανονισμούς κυβερνοασφάλειας, προκάλεσαν σοβαρούς τριγμούς.

Η πτώση αποτυπώθηκε ξεκάθαρα στα αποτελέσματα του 2025, όταν οι παραδόσεις υποχώρησαν στις 279.449 μονάδες, στα επίπεδα δηλαδή του 2020, ενώ η αρνητική τροχιά συνεχίζεται και το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις πωλήσεις να καταγράφουν νέα μείωση 15%, φτάνοντας τα 60.991 αυτοκίνητα.

Μεγαλύτερο κέρδος ανά αυτοκίνητο

Απέναντι σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, η διοίκηση της εταιρείας αναγκάζεται να προχωρήσει σε μείωση της παραγωγικής της δυναμικότητας, ευθυγραμμιζόμενη με τη μικρότερη καταναλωτική ζήτηση. Παρά τις πιέσεις, ο Διευθύνων Σύμβουλος, Michael Leiters, εμφανίζεται προσηλωμένος σε ένα νέο στρατηγικό δόγμα: η Porsche οφείλει να έχει υψηλότερα κέρδη ακόμη και με χαμηλότερο όγκο πωλήσεων.

Η έμφαση μετατοπίζεται πλέον ξεκάθαρα στα μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους ανά μονάδα, έστω και αν αυτό συνεπάγεται μικρότερο αριθμό ταξινομήσεων.

Τα επόμενα πλάνα

Στο πλαίσιο αυτό, το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο της μάρκας αναμένεται να ενισχυθεί με την επιστροφή των 718 Boxster και Cayman, οι οποίες αναμένεται να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στην προσέλκυση νέων αγοραστών καθώς θα προσφέρονται τόσο με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και με αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Αντίθετα, το μέλλον του SUV με τις τρεις σειρές καθισμάτων που προοριζόταν να τοποθετηθεί πάνω από την Cayenne, θεωρείται πλέον εξαιρετικά αβέβαιο.

Ενώ αρχικά σχεδιαζόταν ως ηλεκτρικό και στη συνέχεια εξεταζόταν η προσθήκη θερμικών εκδόσεων, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ανάπτυξη και η παραγωγή του αυτοκινήτου ακυρώνεται οριστικά, προκειμένου η εταιρεία από το Zuffenhausen να εστιάσει τους πόρους της στην ανάπτυξη ενός νέου υπεραυτοκινήτου, εφόσον οι φίλοι της μάρκας δείξουν ενδιαφέρον.

Εν αναμονή ανακοινώσεων

Παράλληλα, η Porsche επιδιώκει τη σύσφιξη των δεσμών της με την Audi με στόχο τον δραστικό περιορισμό του κόστους, το οποίο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου, έχει «ξεφύγει από κάθε έλεγχο» τα τελευταία χρόνια.

Αν και ο Leiters απέφυγε να σχολιάσει τις έντονες φήμες για περικοπές θέσεων εργασίας που μπορεί να αγγίξουν από 2.000 έως 4.000 εργαζομένους, επιβεβαίωσε ότι το νέο, αυστηρό πρόγραμμα λιτότητας αναμένεται να ανακοινωθεί έως τα τέλη αυτού του μήνα.