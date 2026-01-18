Άλλη μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που μειώνει το όριο ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα

Η μείωση του ορίου ταχύτητας στην ιταλική πρωτεύουσα έχει προκαλέσει και αντιδράσεις, με πολλούς κατοίκους να το χαρακτηρίζουν ιδιαίτερα χαμηλό.

Η Ρώμη είναι η τελευταία προσθήκη λίστα των ευρωπαϊκών πρωτευουσών που υιοθετούν τη μείωση του ορίου ταχύτητας στα 30 χλμ./ώρα.

Η μείωση αφορά ολόκληρο το ιστορικό κέντρο της Αιώνιας Πόλης, όπου μέχρι πρότινος ίσχυε όριο 50 χλμ./ώρα. «Οι χαμηλότερες ταχύτητες σώζουν ζωές» δήλωσε στην ημερήσια εφημερίδα Corriere della Sera ο επικεφαλής μεταφορών της Ρώμης, Eugenio Patane, επικαλούμενος στοιχεία που δείχνουν ότι η υπερβολική ταχύτητα παίζει ρόλο στο 7,5% των οδικών ατυχημάτων της πόλης.

Σε ανακοίνωσή του, ο Patane ανέφερε ότι το νέο όριο θα εφαρμοστεί σταδιακά μέσα στις επόμενες 30 ημέρες, ώστε οι οδηγοί να έχουν χρόνο να το συνηθίσουν.

Η Ρώμη ακολουθεί το παράδειγμα ευρωπαϊκών πρωτευουσών όπως το Λονδίνο, οι Βρυξέλλες, το Παρίσι και το Ελσίνκι, που έχουν υιοθετήσει πιο αργούς και ασφαλείς δρόμους, σε ορισμένες περιπτώσεις παρακάμπτοντας την έντονη αντίδραση των οδηγών. Από τις αρχές του έτους, μειωμένο στα 30 χλμ./ώρα είναι το όριο ταχύτητας και στους ελληνικούς δρόμους, και συγκεκριμένα εντός κατοικημένων περιοχών.

Η μείωση του ορίου ταχύτητας στην ιταλική πρωτεύουσα έχει χωρίσει τους κατοίκους σε δύο στρατόπεδα, με πολλούς να υποστηρίσουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία που θα ενισχύσει την οδική ασφάλεια, και άλλους να το χαρακτηρίζουν υπερβολικά χαμηλό.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι το χαμηλότερο όριο ταχύτητας αναμένεται να μειώσει τα επίπεδα θορύβου κατά περίπου 2 ντεσιμπέλ στο κέντρο της Ρώμης.

Η Μπολόνια, στη βόρεια Ιταλία, κατέγραψε μείωση των οδικών ατυχημάτων κατά 13% και πτώση των θανάτων κατά περίπου 50% μέσα στον χρόνο που ακολούθησε, αφού έγινε η πρώτη μεγάλη πόλη της Ιταλίας που επέβαλε όριο ταχύτητας 30 χλμ./ώρα τον Ιανουάριο του 2024.