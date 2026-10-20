Άλμα 70% στις πωλήσεις ηλεκτρικών στην Ευρώπη τον Σεπτέμβριο

Περίπου ένα στα τρία αυτοκίνητα που πωλήθηκαν σε 17 βασικές ευρωπαϊκές αγορές τον Σεπτέμβριο ήταν αμιγώς ηλεκτρικό.

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 70,3% τον Σεπτέμβριο, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου, οι επιδοτήσεις και η διαθεσιμότητα πιο προσιτών μοντέλων συνέχισαν να τροφοδοτούν την ανάπτυξη της αγοράς.

Περίπου ένα στα τρία αυτοκίνητα που πωλήθηκαν σε 17 βασικές ευρωπαϊκές αγορές τον Σεπτέμβριο ήταν αμιγώς ηλεκτρικό, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν τη Δευτέρα οι οργανισμοί E-Mobility Europe, New Automotive και Fier Automotive. Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω συμφωνίας που συνήψαν η Γαλλία και η Γερμανία για τη χαλάρωση των προτεινόμενων κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων, σημειώνει το Reuters.

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων έφτασαν τις 300.202 τον Σεπτέμβριο, προσδίδοντας στα πλήρως ηλεκτρικά αυτοκίνητα μερίδιο αγοράς 32,6%.

Συνολικά, 1,98 εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα έχουν ταξινομηθεί στην Ευρώπη από την αρχή του έτους, αριθμός αυξημένος κατά 38,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2025.

Η Γαλλία κατέγραψε μερίδιο αγοράς 41,7% για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα, με 65.243 ταξινομήσεις, ενώ στη Γερμανία το αντίστοιχο ποσοστό έφτασε το 34,6%, με 88.724 ταξινομήσεις.

Οι σκανδιναβικές αγορές παρέμειναν οι πιο εξηλεκτρισμένες στην Ευρώπη, με επικεφαλής τη Νορβηγία, όπου το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων ανήλθε στο 98,8%. Ακολούθησαν η Δανία με 88,8%, η Φινλανδία με 62,7% και η Σουηδία με 49,0%.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευσαν περίπου τις μισές ταξινομήσεις στην Ιρλανδία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο και την Ολλανδία.

Η Τσεχία , η Ιταλία και η Πολωνία παρέμειναν μεταξύ των αγορών με τη χαμηλότερη διείσδυση ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη, με ποσοστά 11,2%, 7,6% και 6,2%, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρικά οχήματα αντιπροσώπευαν το 22% της αγοράς την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου, ποσοστό αυξημένο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Το 2026 είναι μια κομβική χρονιά για τη διαθεσιμότητα ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη, καθώς η γκάμα των διαθέσιμων μοντέλων αυξήθηκε κατά 50% μέσα σε έναν χρόνο.

Σημαντικό ρόλο έχει παίξει ο αντίκτυπος της αύξησης των τιμών των καυσίμων -που συνδέεται με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή- στους οδηγούς αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης.