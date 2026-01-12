Άλμα στο μέλλον: Χτίζεται νέος αυτοκινητόδρομος που θα φορτίζει τα αυτοκίνητα εν κινήσει

Ξεκίνησε η κατασκευή αυτοκινητοδρόμου στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα θα φορτίζουν εν κινήσει.

Παρά τη σταδιακή ανάπτυξη των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, το δίκτυο εξακολουθεί να παρουσιάζει περιορισμούς που δημιουργούν δυσκολίες στους κατόχους μηδενικών ρύπων αυτοκινήτων και ταυτόχρονα εμποδίζουν την ευρύτερη διάδοση της ηλεκτροκίνησης.

Σύμφωνα με τα ευρήματα πλήθους μελετών, σε πολλές περιπτώσεις ο αριθμός των διαθέσιμων φορτιστών δεν αυξάνεται με τον ίδιο ρυθμό όπως οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων, ενώ η περιορισμένη ισχύς πολλών φορτιστών σημαίνει ότι ο χρόνος φόρτισης παραμένει σημαντικά μεγάλος.

Λύση στους παραπάνω περιορισμούς υπόσχεται να δώσει η επαγωγική φόρτιση – δηλαδή η φόρτιση των ηλεκτρικών ΙΧ εν κινήσει- που βρίσκεται στο επίκεντρο πιλοτικών προγραμμάτων σε διάφορες περιοχές του πλανήτη.

Στην ασύρματη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων στρέφεται η Αρχή Αυτοκινητοδρόμων της Κεντρικής Φλόριντα (CFX), σε συνεργασία με την πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας ENRX. Οι δύο εταίροι ξεκίνησαν την κατασκευή ενός τμήματος 1,2 χλμ. για επαγωγική φόρτιση, το οποίο θα βρίσκεται στον νέο αυτοκινητόδρομο State Road 516 στις κομητείες Lake και Orange, της Φλόριντα των ΗΠΑ.

Το έργο της επαγωγικής φόρτισης περιλαμβάνει την ενσωμάτωση ειδικών πηνίων χαλκού στην επιφάνεια του δρόμου, τα οποία δημιουργούν ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο όταν ένα κατάλληλα εξοπλισμένο όχημα περάσει από πάνω τους.

Με δεδομένο ότι μέχρι σήμερα τα ηλεκτρικά οχήματα δεν φέρουν από το εργοστάσιο την εν λόγω τεχνολογία, για να μπορούν να φορτίζουν εν κινήσει θα χρειαστεί να εξοπλιστούν εκ των υστέρων με τις απαραίτητες συσκευές.

Επομένως από το σύστημα επαγωγικής φόρτισης στο τμήμα των 1,2 χλμ. στη Φλόριντα δεν θα μπορούν να επωφεληθούν όλοι κάτοχοι ηλεκτρικών ΙΧ, αλλά αποκλειστικά οι συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρότζεκτ. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, τα πηνία επαγωγικής φόρτισης μπορούν να παρέχουν έως και 200 kW ισχύος, ανάλογα, φυσικά, με την ικανότητα φόρτισης του κάθε οχήματος.

Σύμφωνα με τον Tallis Blalack, Σύμβουλο Ηλεκτροδοτούμενων Οδών στη CFX, οι δρόμοι με επαγωγική φόρτιση θα ωφελήσουν κυρίως τον κλάδο των εμπορευματικών μεταφορών. «Η τεχνολογία που αναπτύσσουμε θα τροφοδοτεί ένα πλήρως φορτωμένο αρθρωτό φορτηγό σε ταχύτητες αυτοκινητόδρομου. Ένα βασικό πλεονέκτημα του συστήματος είναι η μείωση του μεγέθους και του βάρους της μπαταρίας. Η φόρτιση εν κινήσει μας επιτρέπει να μειώσουμε σημαντικά το μέγεθος της μπαταρίας», εξηγεί ο Blalack.

Ο νέος δρόμος στη Φλόριντα με τα πηνία επαγωγικής φόρτισης αναμένεται να παραδοθεί το 2029, ενώ η ευρεία υιοθέτηση της τεχνολογίας φαίνεται ότι απέχει αρκετά χρόνια μακριά.

Σημειώνεται ότι ψήφο εμπιστοσύνης στην επαγωγική φόρτιση έχει δώσει και η Porsche μέσω της ολοκαίνουργιας ηλεκτρικής Cayenne. Η εν λόγω τεχνολογία, ωστόσο, δεν προορίζεται για φόρτιση εν κινήσει, αλλά για στατική (διαβάστε περισσότερα εδώ).