Άλμα της ηλεκτροκίνησης στην Ευρώπη τον Απρίλιο του 2026

Η Ιταλία ήταν η μεγάλη αγορά με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, σημειώνοντας αύξηση 97,2%.

Άνοδο της τάξης του 34,1% σημείωσαν οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 15 αγορές της Ευρώπης τον Απρίλιο, αντανακλώντας το πρόσφορο έδαφος που έχουν δημιουργήσει οι ενισχυμένες κρατικές πρωτοβουλίες και οι υψηλότερες τιμές των καυσίμων, σύμφωνα με στοιχεία των οργανισμών E-Mobility Europe, New Automotive και Fier Automotive.

«Το δίδαγμα για την πολιτική είναι σαφές: όπου οι κυβερνήσεις προσφέρουν εμπιστοσύνη στους καταναλωτές, η υιοθέτηση των αμιγώς ηλεκτρικών επιταχύνεται», ανέφεραν οι οργανισμοί σε κοινή ανακοίνωση, επικαλούμενοι βιομηχανικές επενδύσεις και μέτρα όπως η κοινωνική μίσθωση, τα κίνητρα αγοράς και οι φορολογικές ελαφρύνσεις.

Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων τον Απριλιο έφτασαν τα 201.541 οχήματα, ενώ σε επίπεδο τετραμήνου (Ιανουάριος-Απρίλιος 2026) αυξήθηκαν κατά 31,3%, στα 740.021, πρόσθεσαν οι οργανισμοί, υποστηρίζοντας ότι η αύξηση αυτή συνέβαλε στη μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου κατά σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια.

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά σε όγκο, με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να αντιστοιχούν στο 25,8% των ταξινομήσεων τον Απρίλιο, ενώ η Γαλλία έφτασε το 26,2%.

Η Βόρεια Ευρώπη διατήρησε το προβάδισμά της στην περιοχή, με τη Νορβηγία στο 98,6% και τη Δανία στο 81,9%. Η Φινλανδία και η Σουηδία κατέγραψαν ποσοστά 48,8% και 40,7% αντίστοιχα. Η Ιταλία ήταν η μεγάλη αγορά με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, σημειώνοντας αύξηση 97,2%.

Σαφέστερη εικόνα για τις ταξινομήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη θα υπάρξει στις 27 Μαΐου, όταν δημοσιευθούν τα στοιχεία της Ένωσης Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).

Τα στοιχεία, τα οποία προέρχονται από το European Alternative Fuels Observatory, δημοσιεύονται πριν από τα δεδομένα ταξινομήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, που αναμένονται στις 27 Μαΐου.