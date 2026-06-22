Λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξη των παραδόσεων του νέου R2, η Rivian προχώρησε σε νέες περικοπές προσωπικού αποδεικνύοντας πόσο δύσκολος παραμένει ο δρόμος προς την κερδοφορία για τις νεοφυείς εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Η έναρξη των παραδόσεων ενός νέου μοντέλου αποτελεί συνήθως έναν πολύ καλό λόγο για χαμόγελα –γιατί όχι και για πανηγυρισμούς- για μια αυτοκινητοβιομηχανία. Στην περίπτωση της Rivian, όμως, η έναρξη της εμπορικής πορείας του πολυαναμενόμενου R2 συνοδεύτηκε από μια δυσάρεστη είδηση.

Πιο συγκεκριμένα, η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε την απόλυση εκατοντάδων εργαζομένων της, σε μια προσπάθεια, όπως η ίδια δήλωσε, να περιορίσει τα κόστη και να επιταχύνει την πορεία της προς την κερδοφορία.

Οι περικοπές αφορούν σε κάτι λιγότερο από το 2% του συνολικού εργατικού δυναμικού της εταιρείας, το οποίο στο τέλος του 2025 αριθμούσε περισσότερους από 15.000 υπαλλήλους. Σύμφωνα με τη Rivian, η συγκεκριμένη αναδιάρθρωση επηρεάζει κυρίως τα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών, πωλήσεων και μάρκετινγκ, ενώ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο εξορθολογισμού των λειτουργιών της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Rivian έχει υψηλές προσδοκίες για το νέο R2, καθώς με άρμα το μοντέλο φιλοδοξεί να μετασχηματιστεί από έναν κατασκευαστή ακριβών ηλεκτρικών SUV και pick-up οχημάτων σε μια εταιρεία με μεγαλύτερη εμπορική απήχηση. Το νέο SUV τοποθετείται σε χαμηλότερη τιμολογιακή κατηγορία από τα R1S και R1T και θεωρείται το όχημα που μπορεί να αυξήσει σημαντικά τους όγκους πωλήσεων τα επόμενα χρόνια.

Παρά την ισχυρή αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει η μάρκα στις ΗΠΑ, η οικονομική πραγματικότητα παραμένει απαιτητική. Η εταιρεία κατέγραψε ζημιές 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2025, αν και το αποτέλεσμα ήταν βελτιωμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Την ίδια στιγμή, οι παραδόσεις οχημάτων υποχώρησαν, γεγονός που ενίσχυσε την πίεση για περαιτέρω μείωση των λειτουργικών δαπανών.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Rivian καταφεύγει σε απολύσεις. Μέσα στους τελευταίους μήνες έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις, επιδιώκοντας να προσαρμόσει τη δομή της στις νέες συνθήκες της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπου η ανάπτυξη συνεχίζεται αλλά με σαφώς χαμηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.