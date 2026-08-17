Ανάκαμψη της ευρωπαϊκής αγοράς φορτηγών

Τα ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα συνέχισαν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην αγορά, ωστόσο η υιοθέτησή τους παραμένει χαμηλότερη από τον απαιτούμενο ρυθμό.

Η ευρωπαϊκή αγορά επαγγελματικών οχημάτων κατέγραψε θετική πορεία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, παρά τις γεωπολιτικές πιέσεις.

Η αύξηση στις κατηγορίες των βαν και των φορτηγών αντανακλά την ανάκαμψη της αγοράς, ενώ ο κλάδος των λεωφορείων παρουσίασε ισχυρή ανάπτυξη.

Τα ηλεκτρικά οχήματα συνέχισαν να αυξάνουν το μερίδιό τους στην αγορά. Ωστόσο, η υιοθέτησή τους παραμένει χαμηλότερη από τον απαιτούμενο ρυθμό, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν ανεπαρκείς προϋποθέσεις για την ανάπτυξή τους, ιδιαίτερα στην κατηγορία των βαρύτερων επαγγελματικών οχημάτων και φορτηγών.

Νέες ταξινομήσεις

Οι νέες ταξινομήσεις βαν στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,9%, φτάνοντας τις 742.759 μονάδες. Ωστόσο, η πορεία στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές παρέμεινε άνιση: η Ισπανία κατέγραψε σημαντική αύξηση 7,9%, ενώ οι ταξινομήσεις μειώθηκαν στη Γερμανία (-4,6%), την Ιταλία (-4,7%) και τη Γαλλία (-2,1%).

Οι νέες ταξινομήσεις φορτηγών στην ΕΕ αυξήθηκαν επίσης κατά 9,8%, φτάνοντας συνολικά τις 171.933 μονάδες. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στην ισχυρή ζήτηση για βαρέα φορτηγά, οι ταξινομήσεις των οποίων αυξήθηκαν κατά 11,1%, ενώ τα μεσαία φορτηγά σημείωσαν αύξηση 2,8%.

Οι νέες ταξινομήσεις λεωφορείων στην ΕΕ αυξήθηκαν κατά 22,7%, φτάνοντας τις 22.590 μονάδες. Η Ιταλία κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση μεταξύ των μεγάλων αγορών, με 51,6%, ενώ ακολούθησαν η Γερμανία και η Γαλλία, αμφότερες με 21,6%.

Η Ισπανία ήταν η μοναδική μεγάλη αγορά που παρουσίασε υποχώρηση, κατά 8,5%. Αντίθετα, η Πολωνία σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 78%, με αποτέλεσμα να γίνει η τέταρτη μεγαλύτερη αγορά λεωφορείων στην ΕΕ.