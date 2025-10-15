Αυτή είναι η ανανεωμένη Alfa Romeo Tonale – Πότε έρχεται Ελλάδα

Η Alfa Romeo Tonale ανανεώθηκε για να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στους -κυρίως- Γερμανούς αντιπάλους της στην κατηγορία των οικογενειακών SUV.

Στην παρουσίαση της ανανεωμένης Alfa Romeo Tonale προχώρησαν με κάθε επισημότητα οι Ιταλοί, κάνοντας το μοντέλο ακόμα πιο ανταγωνιστικό σε μια από τις πιο απαιτητικές κατηγορίες της αγοράς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το δημιούργημα του Αλέξανδρου Λιώκη αποκτά νέα εικόνα, συγκεκριμένες αλλαγές μέσα στην καμπίνα, νέα συστήματα ασφαλείας και θα συνεχίσει να διατίθετα με υβριδικούς κινητήρες αλλά και σε diesel.

Με στοιχεία από την Junior αλλά και από τις Giulia GTA και GTAm εξωτερικά

Οι αλλαγές σε σχέση με το απερχόμενο μοντέλο εστιάζονται κυρίως στο μπροστινό μέρος, όπου το νέο Trilobe δίνει έμφαση στον οριζόντιο άξονα τονίζοντας τις σπορ διαθέσεις του αυτοκινήτου, ενώ ταυτόχρονα το Scudetto είναι κοίλο και μαζί με το τρισδιάστατο σήμα αντλεί έμπνευση από την κλασική 33 Stradale και την GT 2000. Οι νέες εισαγωγές αέρα και η κεντρικά τοποθετημένη πινακίδα δημιουργούν συγγένεια με την Junior, τη στιγμή που τα ανοίγματα στις άκρες του προφυλακτήρα αναφέρονται στις εμβληματικές Giulia GTA και GTAm. Ελαφρώς διαφορετικός είναι επίσης ο μπροστινός προφυλακτήρας, ο οποίος σε συνδυασμό με τα φαρδύτερα μετατρόχια χάρη στις νέες ζάντες 19 και 20 ιντσών, κάνουν το SUV των Ιταλών ακόμη πιο επιβλητικό.

Η χρωματική παλέτα είναι αναβαθμισμένη και περιλαμβάνει 8 επιλογές, εκ των οποίων οι τρεις είναι νέες: Rosso Brera, Verde Monza και Giallo Ocra. Οι συγκεκριμένες επιλογές συνυπάρχουν με τα χρώματα Nero Alfa, Bianco Alfa, Grigio Vesuvio, Verde Montreal και Blu Misano, ενώ για πρώτη φορά στην Tonale υπάρχει επιλογή για διχρωμία με μαύρη οροφή, πολλαπλασιάζοντας τις δυνατότητες εξατομίκευσης. Μάλιστα, η επιλογή αυτή είναι συμβατή και με ηλιοροφή.

Με μεγάλες οθόνες στην καμπίνα και νέα συστήματα

Η σχεδίαση μέσα στην καμπίνα παραμένει το ίδιο ελκυστική, με τη μάρκα να προσφέρει νέους χρωματισμούς στα σπορ καθίσματα με τις ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων για οδηγό και συνοδηγό που έρχονται επίσης με ηλεκτρική οσφυϊκή υποστήριξη, θέρμανση και αερισμό, ενώ θερμαινόμενο είναι και το τιμόνι. Στην κεντρική κονσόλα παραμένει ο περιστροφικός διακόπτης για το κιβώτιο ταχυτήτων αλλά συγχρόνως, διατηρείται η δυνατότητα αλλαγής σχέσεων από τα αλουμινένια paddles που βρίσκονται σταθερά τοποθετημένα στην κολόνα του τιμονιού.

Ο εξοπλισμός της ανανεωμένης Tonale περιλαμβάνει ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών, infotainment Alfa Connect με οθόνη αφής 10,25” με εύκολα διαμορφώσιμο interface που ακολουθεί τη λογική ενός smartphone. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ασύρματη επικοινωνία με Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και τις ψηφιακές υπηρεσίες Alfa Connect. Ασφαλώς υπάρχει και συμβατότητα με ενημερώσεις Over The Air, για συνεχή ευθυγράμμιση του λογισμικού με τις τελευταίες εξελίξεις. Όσον αφορά τα τεχνολογικά συστήματα, η ανανεωμένη Tonale αναβαθμίζεται με κάμερα υψηλής ανάλυσης με θέαση 360ο καθώς και το σύστημα ημιαυτόνομου παρκαρίσματος που διευκολύνει την καθημερινότητα στην πόλη.

Ήπια υβριδική, plug-in αλλά και σε diesel

Τρία είναι τα κινητήρια σύνολα με τα οποία μπορεί να συνδυαστεί η ανανεωμένη Alfa Romeo Tonale. Στη βάση της γκάμας βρίσκεται η ήπια υβριδική έκδοση των 175 ίππων που βασίζεται στον κινητήρα των 1,5 λίτρων και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις. Για όσους θέλουν να κάνουν αρκετά χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα, υπάρχει η έκδοση Ibrida Plug-In Q4 270 ίππων που έχει ως βάση έναν κινητήρα 1,3 λίτρων που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων, τη ώρα που ένας ηλεκτρικός κινητήρας είναι συνδεδεμένος στους πίσω τροχούς και εξασφαλίζει την τετρακίνηση.

Αμφότερες επωφελούνται από τις αναβαθμισμένες ρυθμίσεις στον ηλεκτρονικό έλεγχο του υβριδικού συστήματος, προς όφελος της πιο άμεσης, γραμμικής και συνεχούς παροχής ισχύος. Πλέον, οι μεταβάσεις από το θερμικό κινητήρα στον ηλεκτρικό και το αντίστροφο είναι ανεπαίσθητες. Για όσους καλύπτουν συχνά μεγάλες αποστάσεις σε ανοιχτό δρόμο, υπάρχει επίσης η επιλογή diesel κινητήρα, με 130 άλογα και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Η εξαιρετική οδική συμπεριφορά της Tonale εξασφαλίζεται χάρη στην τέλεια κατανομή της μάζας, την ανεξάρτητη ανάρτηση με γόνατα MacPherson σε όλους τους τροχούς (ανεξάρτητα από την έκδοση κινητήρα), τα φρένα με τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo, το γρήγορο τιμόνι, ενώ τον ρόλο της παίζει και η αύξηση στα μετατρόχια, κάτι που μειώνει ακόμα περισσότερο τόσο τις κλίσεις στις στροφές. Το «παρών» εξακολουθούν να δίνουν στοιχεία όπως τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ Dual Stage (DSV) ή τα παθητικά με Frequency Selective Damping (FSD) αλλά και το σύστημα brake-by-wire που χρησιμοποιεί ηλεκτρική αντλία για πανίσχυρο φρενάρισμα με αναλλοίωτη αίσθηση στο πεντάλ, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Το κερασάκι δεν είναι άλλο από την ηλεκτρονικά ελεγχόμενη τετρακίνηση Q4 της έκδοσης Plug-In Hybrid, η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη πρόσφυση χωρίς σημαντική αύξηση στο βάρος του αυτοκινήτου.

Πότε έρχεται στην Ελλάδα