Αυτή είναι η ανανεωμένη Mercedes-Maybach GLS

Η ανανεωμένη Mercedes-Maybach GLS ενισχύεται με πιο εκλεπτυσμένη εμφάνιση, υψηλότερο επίπεδο τεχνολογίας και πιο ισχυρό κινητήριο σύνολο.

Λίγους μήνες μετά την αποκάλυψη της GLS, η Mercedes παρουσιάζει επίσημα την Maybach έκδοση του γερμανικού πολυτελούς SUV που θέλει να επαναπροσδιορίσει τα δεδομένα στην κατηγορία του.

Η ανανεωμένη Mercedes-Maybach GLS ξεχωρίζει χάρη στην επανασχεδιασμένη γρίλια που κατασκευάστηκε ειδικά για το μοντέλο και περιλαμβάνει φωτιζόμενο περίγραμμα που δημιουργεί μια ξεχωριστή υπογραφή στο σκοτάδι, την στιγμή που τα γράμματα «ΜΑΥΒΑCH» φωτίζονται διακριτικά μέσα σε αυτήν.

Σε επιλεγμένες αγορές, το όρθιο αστέρι της Mercedes-Benz στο καπό θα μπορεί επίσης να φωτιστεί, προσθέτοντας μια ακόμη πινελιά τεχνολογίας.

Καινούργιοι είναι επίσης οι προβολείς, οι οποίοι ενσωματώνουν ροζ-χρυσές πινελιές, το έμβλημα της Maybach αλλά και ειδικό φωτισμό, με τη Mercedes να έχει διαφοροποιήσει επίσης τη σχεδίαση του προφυλακτήρα και των αεραγωγών με σκοπό να κάνει το αυτοκίνητο να φαίνεται πιο επιβλητικό.

Στο πίσω μέρος, η θύρα του πορτ-μπαγκάζ είναι ανασχεδιασμένη. Επίσης, τα πίσω φώτα με τα τρισδιάστατα μοτίβα αστεριών συνδέονται μεταξύ τους, τονίζοντας έτσι περαιτέρω την παρουσία του οχήματος.

Το αυτοκίνητο συνδυάζεται με νέο σετ από ζάντες ελαφρού κράματος 22 ιντσών με χαρακτηριστικό σχεδιασμό 20 οπών, ενώ διαθέσιμο είναι και ένα σετ από σφυρήλατες ζάντες 23 ιντσών που διαθέτουν ένα κεντρικό τριάκτινο αστέρι που μένει πάντα… όρθιο, χάρη σε έναν ειδικό μηχανισμό.

Νέα επίπεδα πολυτέλειας στο εσωτερικό

Στο επίκεντρο της καμπίνας δεσπόζει η οθόνη MBUX Superscreen, η οποία ενοποιεί τρεις ψηφιακές οθόνες 12,3 ιντσών κάτω από μια ενιαία γυάλινη επιφάνεια. Το σχεδιαστικό της ύφος είναι αποκλειστικό για τη Maybach, με καντράν σε ροζ χρυσό, το χρυσό έμβλημα της μάρκας και ένα υπόβαθρο με λεπτή υφή σε τόνους χρυσού και μαύρου.

Στα άκρα της, οι φωτιζόμενοι αεραγωγοί αντικαθιστούν τα κλασικά πτερύγια.

Η τεχνολογία MBUX εξελίσσεται με το περιβάλλον MBUX Zero Layer και τον ψηφιακό βοηθό MBUX Virtual Assistant που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη των Microsoft και Google και επιτρέπει την πραγματοποίηση φυσικών και σύνθετων διαλόγων.

Η άνεση και η ευεξία ενισχύονται θεαματικά: τα πολυμορφικά μπροστινά καθίσματα ενσωματώνουν νέα λειτουργία μασάζ, ενώ τα πίσω διαθέτουν για πρώτη φορά λειτουργία μασάζ που επεκτείνεται έως τις γάμπες.

Στις πίσω θέσεις, υπάρχουν δύο οθόνες 11,6 ιντσών Full HD και τηλεχειριστήρια για τον έλεγχο του κλιματισμού, των ρολών σκίασης και της ψυχαγωγίας, ενώ οι ενσωματωμένες κάμερες υποστηρίζουν ακόμη και βιντεοκλήσεις κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Με V8 κινητήρα 612 ίππων

Καρδιά του κινητήριου συνόλου της ανανεωμένης Mercedes-Maybach GLS είναι ένας V8 κινητήρας 4,0 λίτρων που αποδίδει 612 ίππους και 850 Nm ροπής, λαμβάνοντας παράληλλα υποστήριξη από έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 24 PS/205 Nm ροπής.

Η κίνηση στέλνεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να πετυχαίνει στο σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 4,5 δευτερόλεπτα, με τη μέγιστη τελική ταχύτητα να φτάνει τα 250 χλμ./ώρα, επιδόσεις που η Mercedes υπογραμμίζει πως είναι αντίστοιχες με αυτές που προσφέρουν τα 12κύλινδρα σύνολά της.

Το αυτοκίνητο ενισχύεται τώρα με αερανάρτηση AIRMATIC και σύστημα E-ACTIVE BODY CONTROL που «διαβάζει» και αντιδρά σε κάθε οδηγική συνθήκη, προσαρμόζοντας την ανάρτηση 1.000 φορές ανά δευτερόλεπτο με απόλυτη ακρίβεια. Στις στροφές, το αυτοκίνητο μπορεί να «πλαγιάζει» έως και 3 μοίρες, βελτιώνοντας ακόμη περισσότερο τα επίπεδα άνεσης.

Η ανανεωμένη Mercedes-Maybach GLS θα συνεχίσει να κατασκευάζεται στις ΗΠΑ. Τα βιβλία παραγγελιών θα ανοίξουν για την Ευρώπη στα τέλη του 2026.