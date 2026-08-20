Τρεις παράγοντες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης

Η παγκόσμια προσφορά ορυκτών και μετάλλων θα μπορούσε να υποστηρίξει αύξηση 50% του παγκόσμιου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2040.

Τρεις παράγοντες θα μπορούσαν να ενισχύσουν την παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, με επιπτώσεις στις αγορές πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας και μετάλλων, σύμφωνα με έκθεση της Wood Mackenzie την Πέμπτη.

Οι παράγοντες αυτοί είναι οι διαταραχές στην προσφορά πετρελαίου που προκαλούνται από πολέμους σε πετρελαιοπαραγωγές χώρες, όπως η Ρωσία και το Ιράν, οι οποίες ωθούν τις κυβερνήσεις να επιταχύνουν τις επενδύσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες, οι υψηλές τιμές των καυσίμων, που ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να στραφούν στα ηλεκτρικά οχήματα, και η τεχνολογική καινοτομία, αναφέρει η έκθεση.

Η Κίνα σημειώνει ταχεία πρόοδο στις τεχνολογίες μπαταριών, συμπεριλαμβανομένης της φόρτισης σε 5 λεπτά, καθώς και των μπαταριών ιόντων νατρίου και φωσφορικού σιδήρου-λιθίου (LFP). Οι δυτικές χώρες θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν την κρατική στήριξη για να ενισχύσουν την καινοτομία, αναφέρει η έκθεση.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σε όλο τον κόσμο ενδέχεται να διαπιστώσουν ότι απαιτείται μεγαλύτερη αδειοδότηση της κινεζικής τεχνολογίας ηλεκτρικών οχημάτων προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα απέναντι στις τιμές του πετρελαίου, παράλληλα με την ενίσχυση των εγχώριων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο θα μπορούσε να υποχωρήσει στα 99 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2040, από περισσότερα από 100 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως σήμερα, σημειώνει το Reuters.

Η άφθονη προσφορά πετρελαίου στις ΗΠΑ διατηρεί την άνοδο του μεριδίου των ηλεκτρικών οχημάτων στην αγορά, από 3% σήμερα σε μόλις 20% έως το 2040, σύμφωνα με την πρόβλεψη της WoodMac. Στην Ευρώπη, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές πετρελαίου, το μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων αναμένεται να αυξηθεί από 3% το 2025 σε 35% το 2040.

«Υπάρχει ένα τεράστιο κύμα καινοτομίας στα ηλεκτρικά οχήματα εκτός των ΗΠΑ και, σε αυτό το σενάριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να αντιμετωπίσουν σοβαρά την ηλεκτροκίνηση και να χρηματοδοτήσουν νέες εφοδιαστικές αλυσίδες και νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές απέναντι στις εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων από άλλες χώρες και να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στο εξωτερικό», δήλωσε στο Reuters ο David Brown, ένας από τους συντάκτες της έκθεσης.

Η παγκόσμια προσφορά ορυκτών και μετάλλων θα μπορούσε να υποστηρίξει αύξηση 50% του παγκόσμιου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2040. Η πρόκληση είναι το πόσο γρήγορα θα μπορέσει να αυξηθεί και να διατεθεί αυτή η νέα προσφορά.