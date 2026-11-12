Η νέα σειρά SUV της Xiaomi πουλάει περισσότερα από όσο τα SU7 και YU7 μαζί. Οι τιμές στην Κίνα ξεκινούν από 28.300 και φθάνουν έως τα 40.000 ευρώ.

Εντυπωσιακή εμπορική πορεία καταγράφει η Xiaomi στην κινεζική αγορά, με τη νέα σειρά SUV της γκάμας της να σημειώνει εξαιρετικές επιδόσεις μόλις λίγες εβδομάδες μετά την επίσημη πρεμιέρα. Ττον Οκτώβριο, τα μοντέλα Skynomad κατέγραψαν 27.147 πωλήσεις, αποτελώντας πλέον τον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της αυτοκινητοβιομηχανίας του κινεζικού τεχνολογικού κολοσσού.

Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς ότι η σειρά Skynomad παρουσιάστηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 2026, με τον Οκτώβριο να αποτελεί ουσιαστικά τον πρώτο ολοκληρωμένο μήνα εμπορικής παρουσίας της στην αγορά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της China Passenger Car Association (CPCA), τα συγκεκριμένα SUV αντιπροσώπευσαν το 54,1% των συνολικών πωλήσεων της Xiaomi τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας τα SU7 και YU7.

Δύο SUV με αυτονομία έως 1.461 km

Η σειρά Skynomad αποτελείται από δύο μοντέλα, τα N70 και N90. Το πρώτο έχει μήκος 4.960 χλστ. και μεταξόνιο 2.950 χλστ., ενώ το μεγαλύτερο N90 φτάνει σε μήκος τα 5.285 χλστ. και διαθέτει επτά θέσεις.

Αμφότερα, φέρουν τεχνολογία EREV, με τους ηλεκτροκινητήρες να φροντίζουν για την κίνηση και τον 1.500άρη βενζινοκινητήρα να αναλαμβάνει τον ρόλο της γεννήτριας, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια για την τροφοδοσία του συστήματος.

Το N70 διατίθεται με δύο επιλογές μπαταρίας, στις εκδόσεις Pro και Max. Η N70 Pro χρησιμοποιεί μπαταρία 52 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, με ισχύ 282 ίππων. Ηλεκτρικά μπορεί να κινηθεί για 351 km, ενώ η συνολική αυτονομία με τη βοήθεια του range extender αγγίζει τα 1.351 km.

H έκδοση N70 Max διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες, με συνολική απόδοση 416 ίππων. Φέρει μπαταρία 76 kWh τεχνολογίας NMC και επιτρέπει ηλεκτρική αυτονομία έως 505 km, ενώ η συνολική αυτονομία φτάνει τα 1.461 km.

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Αντίστοιχα, το μεγαλύτερο N90 διαθέτει επίσης δύο ηλεκτροκινητήρες, συνολικής ισχύος 416 ίππων και ροπής 540 Nm. Η μπαταρία των 76 kWh συνδυάζεται με ρεζερβουάρ 60 λίτρων, προσφέροντας συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.400 km.

Όσο για το κόστος αγοράς, το Skynomad N70 ξεκινά από 209.900 γουάν (περίπου 28.300 ευρώ) και το Skynomad N90 από 269.900 γουάν (36.200 ευρώ). Οι τιμές κρίνονται άκρως ανταγωνιστικές, ειδικά αν λάβουμε υπόψη την ποιότητα και τον εξοπλισμό των αυτοκινήτων.

Εδώ, να σημειώσουμε πως, από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο του 2026, η Xiaomi έχει παραδώσει 336.658 αυτοκίνητα.