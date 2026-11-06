Ανάρπαστο το Fiat των 10.250 ευρώ – Το αγόρασαν 93.568 Ιταλοί σε 10 μήνες

Με τέτοια τιμή, το μοντέλο της Fiat ξεπουλάει κυριολεκτικά στην τοπική αγορά. Φυσικά, προσφέρεται και στην Ελλάδα, παραμένοντας ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα.

Η ιταλική αγορά αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες της Ευρώπης, με εκατομμύρια νέες ταξινομήσεις κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, το διάστημα Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2026 καταγράφηκαν συνολικά 1.400.991 πωλήσεις καινούριων αυτοκινήτων, σημειώνοντας αύξηση 8,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Μόνο τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 131.921 νέα αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 4,8%.

Σε αυτή την αγορά, η εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Η Fiat παραμένει η δημοφιλέστερη μάρκα στην Ιταλία, με 156.726 ταξινομήσεις στο δεκάμηνο, διατηρώντας σημαντική απόσταση από τη δεύτερη Toyota, η οποία βρίσκεται στις 100.793 μονάδες.

Η τιμή κάνει τη διαφορά

Αν υπάρχει ένα μοντέλο που ξεχωρίζει στην ιταλική αγορά, αυτό είναι αναμφίβολα το Fiat Panda, το οποίο πλέον διατίθεται με την ονομασία Pandina. Δεν πρόκειται για τη νεότερη Grande Panda, αλλά για το μικρότερο και παραδοσιακό μοντέλο της οικογένειας, το οποίο εξακολουθεί να συγκεντρώνει τεράστιο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Τα στοιχεία των ταξινομήσεων είναι ενδεικτικά της εμπορικής του επιτυχίας. Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Οκτώβριο του 2026, το Panda ή Pandina έφτασε τις 93.568 πωλήσεις, διατηρώντας με μεγάλη διαφορά την πρώτη θέση στη σχετική κατάταξη.

Μάλιστα, μόνο τον Οκτώβριο 7.191 Ιταλοί επέλεξαν το συγκεκριμένο όχημα, εξασφαλίζοντάς του ακόμη έναν μήνα στην κορυφή. Η διαφορά από το δεύτερο αυτοκίνητο της κατάταξης είναι εντυπωσιακή, καθώς το Dacia Sandero έχει συγκεντρώσει 37.055 ταξινομήσεις στο δεκάμηνο, ενώ το Jeep Avenger ακολουθεί με 39.990 μονάδες.

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Με άλλα λόγια, το Panda έχει πουλήσει περισσότερα από διπλάσια αυτοκίνητα σε σχέση με το δεύτερο Sandero, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του στην εγχώρια αγορά.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που διατηρείται τόσο ψηλά στις προτιμήσεις των Ιταλών είναι το κόστος αγοράς. Η Fiat προσφέρει το Pandina σε ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή, η οποία ανέρχεται αυτήν τη στιγμή μόλις στα 10.250 ευρώ, χάρη στην προσφορά που «τρέχει» η εταιρεία στην Ιταλία.

Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα

Στην χώρα μας, το Pandina ξεκινά από 15.290 ευρώ, όντας ένα από τα πιο προσιτά αυτοκίνητα. Για την κίνηση φροντίζει ο τρικύλινδρος κινητήρας 1.0 FireFly Hybrid, ο οποίος αποδίδει 65 ίππους και συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο. Το ήπια υβριδικό σύστημα συμβάλλει στον περιορισμό της κατανάλωσης, ενώ η συνολική κατασκευή παραμένει προσανατολισμένη στην καθημερινή χρήση.

Στο εσωτερικό, οι συμπαγείς διαστάσεις δεν εμποδίζουν την πρακτικότητα, ενώ το αυτοκίνητο διαθέτει σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και εξοπλισμό που καλύπτει τις βασικές ανάγκες των μετακινήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Pandina και η Grande Panda αποτελούν πλέον δύο διαφορετικές προτάσεις της Fiat. Η πρώτη συνεχίζει την πορεία του ιστορικού μικρού μοντέλου, ενώ η δεύτερη τοποθετείται σε μεγαλύτερη κατηγορία, με διαφορετική σχεδιαστική φιλοσοφία και περισσότερες επιλογές κινητήρων.