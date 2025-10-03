Ανάρπαστο το νέο μοντέλο της Τουρκίας – Πόσα αυτοκίνητα πουλήθηκαν μέσα σε λίγες μέρες

Μεγάλη είναι η ζήτηση για το νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Togg, όπως καταδεικνύουν οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου.

Μεγάλο είναι το ενδιαφέρον των Τούρκων καταναλωτών για το δεύτερο μοντέλο της Togg. Το αμιγώς ηλεκτρικό sedan Τ10F λανσαρίστηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου και μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες κατάφερε να καταλάβει τη δεύτερη θέση στις πωλήσεις 100% ηλεκτρικών μοντέλων στην τουρκική αγορά, με 1.164 μονάδες.

Στην κορυφή της λίστας του Σεπτεμβρίου βρέθηκε το Tesla Model Y με 1.164 μονάδες, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε το έτερο μοντέλο της Togg, το μικρομεσαίο SUV T10X. Αμφότερα τα προϊόντα της Togg άρχισαν να διατίθενται και στην Ευρώπη, έχοντας ως πρώτη στάση τη Γερμανία.

Almanya’da Togg T10F ve T10X için ön siparişler başladı. <🩵> pic.twitter.com/IyuJjC8gaE — Togg (@Togg2022) September 30, 2025

Υπενθυμίζεται ότι τις πρωινές ώρες της 17ης Σεπτεμβρίου, μόλις λίγες ώρες μετά το λανσάρισμα του T10F, η Togg ανακοίνωσε sold out για την πρώτη παρτίδα.

Όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία παρέμειναν ισχυρές, σημειώνοντας αύξηση 26% στις 110.302 μονάδες σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. Σε επίπεδο 9μηνου, η τουρκική αγορά αυτοκινήτου γνωρίζει ανάπτυξη της τάξης του 9%.

Μόνο οι πωλήσεις αυτοκινήτων εκτοξεύθηκαν κατά 26,8%, στα 88.274 οχήματα, ενώ οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 21,7%, στις 22.028 μονάδες.

Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, οι συνολικές πωλήσεις οχημάτων σημείωσαν αύξηση 9,2%, στις 927.647 μονάδες. Οι πωλήσεις επιβατικών αυτοκινήτων γνώρισαν άνοδο σχεδόν κατά 10%, στις 742.687 μονάδες, ενώ τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα ενισχύθηκαν κατά 5,9%, στις 184.960 μονάδες.

Οι παραπάνω επιδόσεις αποτυπώνουν τη μεγάλη δυναμική της τουρκικής αγοράς αυτοκινήτου, παρά την πρόσφατη αλλαγή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης και τα επιτόκια που συνεχίζουν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.

Στο 9μηνο κυριάρχησαν τα βενζινοκίνητα οχήματα, αντιπροσωπεύοντας το 46,6% των πωλήσεων, ενώ τα υβριδικά κατέλαβαν μερίδιο 26,7%. Τα ηλεκτρικά σημείωσαν μερίδιο 18%, τα πετρελαιοκίνητα 7,9%, ενώ τα οχήματα με υγραέριο (LPG) 0,8%.

Τον Σεπτέμβριο οι πωλήσεις υβριδικών αυξήθηκαν κατά 64,9%, ενώ οι πωλήσεις ηλεκτρικών γνώρισαν άνοδο της τάξης του 33,3%. Τα υβριδικά αντιπροσώπευαν το 29,2% των πωλήσεων του Σεπτεμβρίου, από 22,5% πέρυσι, ενώ τα ηλεκτρικά το 14,6%, έναντι 13,9% τον Σεπτέμβριο του 2024.