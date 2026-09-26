Αναβαθμίσεις για την Porsche Cayenne Electric

Η ηλεκτρική Porsche Cayenne ενσωματώνει μικρές αλλά ουσιαστικές αναβαθμίσεις με άμεσο αντίκτυπο στην ευκολία και το ευ ζειν των επιβατών της.

Η Porsche προσθέτει ακόμη περισσότερη τεχνολογία και εξατομίκευση στην αμιγώς ηλεκτρική Cayenne με μια σειρά από νέες επιλογές που δύσκολα περνούν απαρατήρητες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν οι ηλεκτρικά ανοιγόμενες πόρτες, η ασύρματη φόρτιση της μπαταρίας με ισχύ έως 11 kW, αλλά και ένα νέο σύστημα μασάζ με σύστημα 4D B audio.

Η πιο εντυπωσιακή από τις νέες προσθήκες είναι αναμφίβολα οι ηλεκτρικές πόρτες. Το σύστημα επιτρέπει στις πόρτες να ανοίγουν και να κλείνουν αυτόματα, μέσω των εξωτερικών χειρολαβών, του κλειδιού ή των χειριστηρίων στο εσωτερικό. Η λειτουργία παρακολουθείται συνεχώς από αισθητήρες που «ελέγχουν» τον χώρο γύρω από κάθε πόρτα και διακόπτουν την κίνηση εφόσον εντοπιστεί εμπόδιο ή άνθρωπος. Επίσης, η πόρτα του οδηγού μπορεί να κλείσει αυτόματα όταν ο οδηγός φορέσει τη ζώνη ασφαλείας και πατήσει το φρένο. Παρά την ηλεκτρική λειτουργία, η Porsche διατηρεί τη δυνατότητα χειροκίνητου ανοίγματος και κλεισίματος, ενώ το σύστημα συνεργάζεται και με τα συστήματα υποβοήθησης, ώστε να αποτρέπεται το άνοιγμα μιας πόρτας όταν πλησιάζει άλλο όχημα.

Ακόμη μεγαλύτερη πρακτική σημασία έχει η Porsche Wireless Charging, που κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή της στην Cayenne Electric. Ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να συνδέσει καλώδιο. Το μόνο που αρκεί είναι να σταθμεύσει το αυτοκίνητο πάνω από μια ειδική επιφάνεια φόρτισης, η οποία τοποθετείται στο δάπεδο, και η διαδικασία ξεκινά αυτόματα.

Το σύστημα μεταφέρει ενέργεια ασύρματα με ισχύ έως 11 kW και απόδοση περίπου 90%. Αποτελείται από την απαραίτητη υποδομή στο αυτοκίνητο και μια ειδική βάση που εγκαθίσταται στη θέση στάθμευσης, η οποία μπορεί να βρίσκεται ακόμη και σε εξωτερικό χώρο. Υπάρχουν επίσης αισθητήρες κίνησης και ανίχνευσης αντικειμένων, ώστε η φόρτιση να διακόπτεται εάν εντοπιστεί άνθρωπος ή μεταλλικό αντικείμενο πάνω στην επιφάνεια.

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Porsche Cayenne Electric και με καθίσματα με… προηγμένο μασάζ

Η Cayenne Electric αποκτά μια νέα λειτουργία μασάζ για τα εμπρός καθίσματα, η οποία συνδυάζεται με 4D audio. Κάθε κάθισμα διαθέτει 16 αεροθαλάμους και έξι ενεργοποιητές ήχου στην πλάτη και στο έδρανο, με στόχο οι δονήσεις να συγχρονίζονται με τη μουσική. Διατίθενται πέντε προγράμματα μασάζ, προσθέτοντας ακόμη μία διάσταση στον εξοπλισμό άνεσης του ηλεκτρικού SUV.

Αντίστοιχα εντυπωσιακές είναι και οι υπόλοιπες δυνατότητες εξατομίκευσης. Με την ένταξη της Cayenne Electric στο πρόγραμμα Paint to Sample, προστίθενται 92 επιπλέον αποχρώσεις στη διαθέσιμη παλέτα. Μαζί με τα υφιστάμενα, οι πελάτες μπορούν πλέον να επιλέξουν ανάμεσα σε 105 διαφορετικά χρώματα αμαξώματος, τόσο για την Cayenne Electric όσο και για την Cayenne Coupe Electric.