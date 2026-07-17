Αναβάθμιση για το Audi Q3: Τι προστίθεται στον βασικό εξοπλισμό;

Μια σειρά από αναβαθμίσεις καθιστούν το δημοφιλές γερμανικό οικογενειακό SUV ακόμα πιο ελκυστικό.

Το Audi Q3 αποτελεί τον εκπρόσωπο της γερμανικής μάρκας στην κατηγορία των μικρομεσαίων SUV, έχοντας καταφέρει να εδραιωθεί ανάμεσα στα δημοφιλέστερα μοντέλα της κατηγορίας του. Το C-SUV περνά στο μοντέλο έτους 2027 με νέες προσθήκες στον βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό, νέα ψηφιακά χαρακτηριστικά και ανανεωμένη δομή πακέτων εξοπλισμού.

Ως στάνταρ ενσωματώνονται θερμαινόμενα καθίσματα και αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, την ίδια ώρα που η plug-in υβριδική έκδοση πλέον προσφέρει αυξημένη δυνατότητα ρυμούλκησης.

Παράλληλα, η Audi αναδιαρθρώνει τα πακέτα εξοπλισμού, προσαρμόζοντας το περιεχόμενό τους με μεγαλύτερη ακρίβεια στις ανάγκες των πελατών. Τα τρία σαφώς καθορισμένα πακέτα — Tech, Tech Plus και Tech Pro — προσφέρουν πλέον ένα ευρύτερο φάσμα επιμέρους επιλογών. Σε αυτές περιλαμβάνονται αναβαθμίσεις της ανάρτησης, ακουστικοί υαλοπίνακες, ηχοσύστημα Sonos, οσφυϊκή υποστήριξη.

Για πρώτη φορά σε Audi Q3 διατίθεται προαιρετικά η οθόνη συνοδηγού 10,9 ιντσών, καθώς και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού.

Προηγμένη υποβοήθηση οδηγού

Το adaptive cruise assist αναβαθμίζεται επίσης: για το μοντέλο έτους 2027 μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί διαδικτυακά δεδομένα, ώστε να προσαρμόζει την ταχύτητα και τις αποστάσεις από το προπορευόμενο όχημα. Για πρώτη φορά, το σύστημα χρησιμοποιεί δεδομένα συλλογικής πληροφόρησης για να υποστηρίζει τη διαμήκη καθοδήγηση και την καθοδήγηση εντός της λωρίδας, επιτρέποντας στο Q3 να λαμβάνει υπόψη τη μέση ταχύτητα κίνησης σε μια συγκεκριμένη διαδρομή.

Οι οδηγοί μπορούν να χειρίζονται εξ αποστάσεως το park assist pro και τη λειτουργία Trained Parking μέσω της εφαρμογής myAudi στο smartphone τους. Η νέα λειτουργία Valet Mode κλειδώνει την οθόνη και τα πλήκτρα όταν το όχημα παραδίδεται σε τρίτους — για παράδειγμα, σε υπηρεσία valet — διασφαλίζοντας ότι τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν προστατευμένα.

Πρακτικότητα στην καθημερινότητα

Οι προβολείς digital Matrix LED, οι οποίοι διαθέτουν τεχνολογία micro-LED, προσαρμόζουν δυναμικά την κατανομή του φωτός και αποτρέπουν με αξιοπιστία τη θάμβωση των οδηγών που κινούνται στο αντίθετο ρεύμα. Η ψηφιακή τεχνολογία φωτισμού δεν υποστηρίζει μόνο την πλοήγηση μέσω προσαρμοζόμενων φωτεινών ενδείξεων, αλλά επιτρέπει επίσης στους οδηγούς να εξατομικεύουν τη δική τους φωτεινή υπογραφή. Το Q3 e-hybrid μπορεί πλέον να ρυμουλκεί έως και 2.000 κιλά — 600 κιλά περισσότερα από τον προκάτοχό του.

Συνδεσιμότητα και εξατομίκευση

Με το νέο Model Year 2027, το Audi Q3 προσφέρει πλέον συνδεσιμότητα τελευταίας τεχνολογίας. Το νέο σύστημα infotainment βασίζεται στο Android Automotive και ενσωματώνει πολλές νέες εφαρμογές, όπως το Microsoft Teams, απευθείας στο MMI, λειτουργώντας αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται smartphone. Ο ενσωματωμένος βοηθός Audi επιτρέπει τον φωνητικό έλεγχο σε ευρύ φάσμα λειτουργιών του οχήματος, προσφέροντας φυσική αλληλεπίδραση.

Πλέον ο ασύρματος φορτιστής smartphone στην κεντρική κονσόλα του Audi Q3 υποστηρίζει το πρότυπο Magnetic Power Profile, αυξάνοντας την ισχύ φόρτισης από 15 σε 25 watt. Τα επανασχεδιασμένα χειριστήρια του τιμονιού συνδυάζουν πλήκτρα αφής με απτικά περιστροφικά χειριστήρια. Τέλος, οι πίσω επιβάτες επωφελούνται πλέον από τρεις θύρες USB-C με ισχύ φόρτισης έως και 100 watt.