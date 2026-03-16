Αναβάθμιση για το Peugeot 208 με τον νέο κινητήρα «Turbo 100»

Σύντομα το Peugeot 208 θα είναι διαθέσιμο με έναν νέο, σύγχρονο κινητήρα, ο οποίος -μεταξύ άλλων- προσφέρει βελτιστοποιημένη αποδοτικότητα και αντοχή, όπως επισημαίνει η γαλλική εταιρεία.

Πρόκειται για τον Turbo 100, έναν κινητήρα τρίτης γενιάς, ο οποίος διαθέτει κατά 70% νέα εξαρτήματα, τρεις κυλίνδρους και χωρητικότητα 1.199 κ.εκ. Η απόδοση φτάνει τους 101 ίππους στις 5.500 σ.α.λ., με τη μέγιστη ροπή να ανέρχεται σε 205 Nm, από τις 1.750 σ.α.λ.

Σύμφωνα με την Peugeot, ένας νέος υπερσυμπιεστής μεταβλητής γεωμετρίας βελτιστοποιεί την απόκριση του κινητήρα στις χαμηλές στροφές, διευκολύνοντας την οδήγηση στην πόλη και τις προσπεράσεις.

Επιπλέον, o Turbo 100 φέρει νέο σύστημα άμεσου ψεκασμού υψηλής πίεσης (350 bar), νέο σύστημα χρονισμού βαλβίδων που μειώνει τις εσωτερικές τριβές, καθώς και νέες κεφαλές εμβόλων – χαρακτηριστικά που συνδράμουν σε χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές ρύπων.

Η λειτουργία του βασίζεται στον κύκλο Miller που σε συνδυασμό με την υψηλή σχέση συμπίεσης και τη νέα σχεδίαση των κεφαλών στα έμβολα, συμβάλλει στη βελτίωση της θερμικής απόδοσης της καύσης, όπως προσθέτει η γαλλική εταιρεία.

Έμφαση δόθηκε και στην ανθεκτικότητα του κινητήρα, με τους μηχανικούς της μάρκας να εξοπλίζουν τον Turbo 100 με καδένα χρονισμού υψηλής αντοχής. Το μπλοκ του κινητήρα, τα έμβολα και τα ελατήρια είναι επίσης νέας σχεδίασης, συμβάλλοντας στη συνολική στιβαρότητα και στον αποτελεσματικό έλεγχο της λίπανσης.

Για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία του συστήματος, ο Turbo 100 υποβλήθηκε σε ιδιαίτερα απαιτητικές δοκιμές αντοχής σε ακραίες συνθήκες, με περισσότερες από 30.000 ώρες δοκιμών σε δυναμόμετρα.

Επίσης, πρωτότυπα οχήματα που ήταν εξοπλισμένα με τον κινητήρα διένυσαν πάνω από 3 εκατ. χλμ., με τα περισσότερα να ξεπερνούν τα 200.000 χιλιόμετρα, επιβεβαιώνοντας την αντοχή του κινητήρα, εξηγεί η μάρκα.

Ο κινητήρας Turbo 100 θα είναι διαθέσιμος στο Peugeot 208 από τον προσεχή Απρίλιο, με το μοντέλο να επωφελείται από πρόγραμμα εργοστασιακής εγγύησης 5 ετών.

Τέλος, το Peugeot 208 με τον νέο κινητήρα Turbo 100 διαθέτει επίσης πιο αραιό πρόγραμμα συντήρησης, με service κάθε 2 χρόνια ή 25.000 χλμ., καθώς και έναν ενδιάμεσο ετήσιο έλεγχο.