Αυτό είναι το αναβαθμισμένο Mazda CX-30 – Τι νέο φέρνει

Το αναβαθμισμένο Mazda CX-30 εδραιώνει τη θέση του ως μια από τις πιο ολοκληρωμένες, τεχνολογικά προηγμένες και ελκυστικές προτάσεις στην κατηγορία των C-SUV.

Από το λανσάρισμά του το 2019, το CX-30 έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή μοντέλα της Mazda στην Ευρώπη.

Η αναβαθμισμένη έκδοση χτίζει πάνω σε αυτά τα ισχυρά θεμέλια, προσφέροντας ουσιαστικές αναβαθμίσεις σε επίπεδο σχεδίασης, άνεσης και τεχνολογίας.

Νέα χρώματα και αναβαθμισμένη εικόνα στο εσωτερικό

Εξωτερικά, η σχεδίαση Kodo εξελίσσεται με διακριτικές πινελιές και τον εμπλουτισμό της χρωματικής παλέτας με τις αποχρώσεις Aero Grey και Zinc Green (διαθέσιμη από την παραγωγή Οκτωβρίου 2026).

Στο εσωτερικό, η ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Mazda συνεχίζεται με αναβαθμισμένα υλικά, νέα φινιρίσματα και αυξημένη χρηστικότητα, στα οποία περιλαμβάνονται ο ενισχυμένος κρυφός φωτισμός και οθόνες, καθώς και η προσθήκη συστήματος αερισμού για τα καθίσματα.

Καινούργιες εξοπλιστικές εκδόσεις

Στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται πλέον η νέα έκδοση Homura Plus, η οποία διαθέτει premium στοιχεία εξοπλισμού, αναβαθμισμένο φωτισμό και κορυφαίας ποιότητας φινίρισμα μέσα στην καμπίνα. Παράλληλα, η νέα ειδική έκδοση Makoto εισάγει ένα ξεχωριστό, ανοιχτόχρωμο εσωτερικό με έμφαση στο στυλ, αντικατοπτρίζοντας τη φιλοσοφία «Crafted in Japan» και τη μεγάλη προσοχή που δίνει η μάρκα στη λεπτομέρεια.

Στον τομέα της ενεργητικής ασφάλειας, το σύστημα έξυπνης υποστήριξης φρένων (Smart Brake Support – SBS) διαθέτει πλέον αναβαθμισμένες δυνατότητες ανίχνευσης, καθώς μπορεί να αναγνωρίζει μοτοσικλέτες και να προσφέρει ενισχυμένη υποστήριξη σε διασταυρώσεις.

Επιπλέον, οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED (Adaptive LED Headlights – ALH) βελτιώνουν την ορατότητα τη νύχτα, μειώνοντας ταυτόχρονα την αντανάκλαση για τους υπόλοιπους οδηγούς.

Η συνδεσιμότητα περνά σε άλλο επίπεδο, καθώς το σύστημα Mazda Connect προσφέρει προηγμένη αναγνώριση φωνής, ενώ η ενσωμάτωση του συστήματος Alexa επιτρέπει τον φυσικό φωνητικό έλεγχο για την πλοήγηση, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία. Επιπλέον, η εφαρμογή MyMazda προσφέρει απομακρυσμένο έλεγχο και συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης του οχήματος.

Ήπια υβριδικό με 140 και 186 ίππους

Πιστή στην οδηγική εμπειρία «Jinba Ittai»,, η γκάμα κινητήρων του Mazda CX-30 περιλαμβάνει τα σύνολα e-Skyactiv G (140 PS) και e-Skyactiv X (186 PS), τα οποία συνδυάζονται με ήπια υβριδική τεχνολογία και είναι διαθέσιμα τόσο με κίνηση στους εμπρός τροχούς όσο και με το σύστημα τετρακίνησης i-Activ AWD.