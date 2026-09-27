Ντεμπούτο για το αναβαθμισμένο Toyota C-HR GR Sport

Το C-HR συμπληρώνει 10 χρόνια παρουσίας στην άκρως ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV και η Toyota το γιορτάζει λανσάροντας αναβαθμίσεις για την GR Sport έκδοση του μοντέλου.

Το Toyota C-HR συμπληρώνει δέκα χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην κατηγορία των C-SUV και η μάρκα το γιορτάζει λανσάροντας αναβαθμίσεις για την κορυφαία έκδοση GR Sport.

Αντλώντας άμεση έμπνευση από τις επιτυχίες της Toyota στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, το ανανεωμένο C-HR GR Sport φέρνει μαζί του νέες αισθητικές πινελιές και νεά ρύθμιση ανάρτησης.

Σε νέο χρώμα και με νέο σετ ζαντών 20 ιντσών

Κατ αρχάς, η παλέτα χρωμάτων του οικογενειακού SUV επεκτείνεται με ένα νέο χρώμα Onyx Grey, αποκλειστικά για την GR Sport έκδοση, με την Toyota να αναφέρει ότι αναδεικνύει καλύτερα τις κοφτές γραμμές του αμαξώματος.

Το Onyx Grey προσφέρεται αποκλειστικά σε έκδοση Bi-tone, δημιουργώντας μια έντονη αντίθεση με το μαύρο φινίρισμα στην οροφή και στo πίσω τμήμα του αμαξώματος.

Την ανανεωμένη αισθητική ολοκληρώνουν οι νέες ζάντες 20 ιντσών σε ματ γκρι απόχρωση, σχεδιασμένες ειδικά για την έκδοση GR Sport.

Στον τομέα της οδικής συμπεριφοράς, η έκδοση GR Sport επωφελείται από αμορτισέρ τεχνολογίας Frequency Selective Control (FSC), τα οποία προσαρμόζουν αυτόματα την απόσβεση ανάλογα με τις συνθήκες. Επιπλέον, μικρές αλλαγές στην εμπρός ανάρτηση έχουν γίνει με σκοπό να περιορίζονται δραστικά οι θόρυβοι και οι κραδασμοί από το οδόστρωμα.

Διαθέσιμο με υβριδικά και plug-in σύνολα

Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, η αναβαθμισμένη GR Sport έκδοση θα μπορεί να συνδυάζεται με τρεις επιλογές. Στη βάση τοποθετείται το υβριδικό σύνολο που έχει καρδιά των 1,8 λίτρων κινητήρα με ισχύ 140 ίππων, διαθέσιμη γίνεται η ισχυρότερη υβριδική επιλογή με τον δίλιτρο κινητήρα, συνδυαστικής απόδοσης 180 ίππων, ενώ τέλος, την φαρέτρα ολοκληρώνει η plug-in υβριδική έκδοση των 223 ίππων.

2,1 εκατ. πωλήσεις σε 10 χρόνια

Το Toyota C-HR μέσα σε 10 χρόνια, έχει καταφέρει να σημειώσει 2,1 εκατομμύρια πωλήσεις σε όλο τον πλανήτη, με τις 1,2 εκατ. ταξινομήσεις να αφορούν την ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά.