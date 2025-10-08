Πήγε για την αξιολόγηση του σπιτιού και βρήκε μια ιστορική Jaguar Type S κάτω από το διπλό πάτωμα του γκαράζ.

Κάπου στο Βέλγιο, σε ένα παλιό σπίτι διαδραματίστηκε μια απρόσμενη ιστορία. Σε μια διαδικασία αξιολόγησης αντικειμένων και γενικότερα ενός παλιού σπιτιού, ο άνθρωπος που την πραγματοποιούσε βρήκε κάτω από τα πόδια του και ενώ βρίσκονταν στο γκαράζ, μια Jaguar S Type του 1964.

Το συγκεκριμένο γκαράζ είχε ξύλινο πάτωμα, το οποίο όπως αποδείχθηκε έκρυβε από κάτω του έναν θησαυρό. Ο 42χρονος Βέλγος εκτιμητής που ανακάλυψε την Jaguar Type S 3.8 θα έπρεπε να βγάλει με ασφάλεια το αυτοκίνητο από το υπόγειο, αφού ξηλώσει πρώτα το πάτωμα και μετά να σκεφτεί τι θα μπορεί να κάνει με αυτό.

Προκειμένου να την ανασύρουν από το υπόγειο δημιούργησαν μια αυτοσχέδια ράμπα από ξύλα, με κλίση 40 μοιρών και κατόπιν ρυμούλκησαν το αυτοκίνητο, με ένα φορτηγάκι.

Η Jaguar Type S 3.8 του 1964 που ανακάλυψε θαμμένη κάτω από το γκαράζ του παλιού κτιρίου είναι από μόνη της ένα μυστήριο. Κανείς, συμπεριλαμβανομένων των γειτόνων, δεν την είχε δει ποτέ πριν.

Κάτι τέτοια είχε λογική, αφού ο χώρος που βρέθηκε έμοιαζε να έχει σχεδιαστεί ειδικά για το αυτοκίνητο και προκειμένου να το κρύψουν από τα αδιάκριτα μάτια.

Αν και οι φωτογραφίες δείχνουν αρκετά ταλαιπωρημένο, με μπόλικη σκόνη να το σκεπάζει, αλλά και τον κινητήρα που απουσιάζει, όπως και το καπό του, ο άνθρωπος που το ανακάλυψε δηλώνει ότι είναι σε καλή σχετικά κατάσταση, για το σημείο που βρέθηκε και τα χρόνια της εγκατάλειψης που έχει στην… πλάτη του.

Μάλιστα, στόχος του αντικέρ που ανακάλυψε το αυτοκίνητο είναι να το αναπαλαιώσει. Να βρει τον αυθεντικό 6κύλινδρο κινητήρα των 3,8 λίτρων, με απόδοση 220 ίππων και να τον προσαρμόσει στο αυτοκίνητο, μαζί με όλες τις απαραίτητες επισκευές που απαιτούνται, προκειμένου να λάμψει πάλι.

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, στην παρούσα κατάσταση μπορεί να πουληθεί μεταξύ των 15.000 με 20.000 ευρώ, ενώ πλήρως αναπαλαιωμένο και με κινητήρα φυσικά, θα ανέβαζε σημαντικά την αξία του και πιθανότατα θα έπιανε και 60.000 ευρώ.

Φωτογραφίες: Jens Rentneesters