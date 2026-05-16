Android Auto: Η μεγαλύτερη αναβάθμιση όλων των εποχών – Τι φέρνει

Το Google Maps θα μπορεί πλέον να καταλαμβάνει όλη την οθόνη, θα δίνεται η δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο, ενώ το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Gemini του Android Auto θα μπορεί να εκτελεί σύνθετες εργασίες.

Η σημαντικότερη αναβάθμιση στην ιστορία του Android Auto είναι πλέον προ των πυλών και υπόσχεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι οδηγοί αλληλεπιδρούν με το ψηφιακό περιβάλλον του αυτοκινήτου.

Μετά από μια δεκαετία παρουσίας, η εφαρμογή smartphone της Google δέχεται μια ολική μεταμόρφωση που δεν περιορίζεται σε απλές αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά εισάγει λειτουργίες που μέχρι πρότινος φάνταζαν αδύνατες.

Εναρμονισμένο με κάθε οθόνη

Η νέα έκδοση υιοθετεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία Material 3 Expressive, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε με το Android 16 «Baklava». Η πιο εντυπωσιακή αλλαγή είναι ότι το Google Maps θα καταλαμβάνει κάθε σπιθαμή του infotainment, προσαρμοζόμενο με απόλυτη ακρίβεια ακόμα και στα πιο ασυνήθιστα σχήματα οθονών, είτεε πρόκειται για την κυκλική οθόνη των νέων MINI είτε για το εξαγωνικό πάνελ της BMW iX3.

Παράλληλα, η εξατομίκευση περνά σε άλλο επίπεδο με την εισαγωγή προσαρμόσιμων widgets. Ο οδηγός μπορεί πλέον να διαμορφώσει την επιφάνεια εργασίας του σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, προσθέτοντας στοιχεία όπως ο καιρός, το ρολόι ή ακόμα και προσωπικές φωτογραφίες, καθιστώντας το ψηφιακό ταμπλό μια προέκταση της προσωπικότητάς του.

Νέα δυνατότητα αναπαραγωγής βίντεο

Ωστόσο, η πραγματική επανάσταση έρχεται στον τομέα της ψυχαγωγίας. Για πρώτη φορά, το Android Auto θα επιτρέπει την αναπαραγωγή βίντεο απευθείας στην οθόνη του αυτοκινήτου. Αν και αρχικά η δυνατότητα αυτή θα αφορά το YouTube, αναμένεται σύντομα να επεκταθεί σε πλατφόρμες όπως το Netflix και το Disney+. Φυσικά, η προβολή θα είναι εφικτή μόνο όταν το όχημα είναι σταθμευμένο, ενώ με την εκκίνηση, από βίντεο θα αναπαράγεται μόνο ο ήχος του.

Η εμπειρία συμπληρώνεται από την ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης Gemini. Ο νέος ψηφιακός βοηθός διαθέτει αυξημένη διαισθητικότητα, επιτρέποντας στον οδηγό να εκτελεί σύνθετες εργασίες, από την αποστολή μηνυμάτων μέχρι την παραγγελία φαγητού, χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή του. Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτές οι καινοτομίες θα περάσουν και στα αυτοκίνητα με ενσωματωμένο λογισμικό Google, όπως τα μοντέλα των Volvo και Renault. Εκεί, το Gemini θα μπορεί να απαντά ακόμα και σε τεχνικά ερωτήματα, όπως η ερμηνεία μιας προειδοποιητικής λυχνίας ή η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ.