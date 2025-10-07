Ανεβάζει ταχύτητα η Leapmotor – Παρέδωσε το εκατομμυριοστό όχημα

Σύμφωνα με την εταιρεία, για να διπλασιάσει την παραγωγή οχημάτων χρειάστηκε μόλις 343 ημέρες.

Σημαντικό ορόσημο για τη Leapmotor, με την εταιρεία να ανακοινώνει ότι το εκατομμυριοστό της όχημα βγήκε από τη γραμμή παραγωγής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, το πιο εντυπωσιακό στοιχείο αυτού του επιτεύγματος είναι η ταχύτητα ανάπτυξης, μιας και από το 500.000ό έως το 1.000.000ό όχημα, χρειάστηκαν μόλις 343 ημέρες. Με αυτό τον τρόπο κατέρριψε το ρεκόρ της ταχύτερης επίτευξης της παράδοσης 1.000.000 οχημάτων ανάμεσα στις κινεζικές νεοφυείς αυτοκινητοβιομηχανίες.

Για τη Leapmotor πίσω από το επίτευγμα βρίσκεται η στρατηγική της «παγκόσμιας αυτόνομης έρευνας και ανάπτυξης» και η φιλοσοφία της «τεχνολογίας για όλους».

Από τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2025, οι σωρευτικές παραδόσεις της Leapmotor ξεπέρασαν τις 320.000 μονάδες, διατηρώντας την πρωτιά στις πωλήσεις των κινεζικών «νέων δυνάμεων», ενώ οι μηνιαίες πωλήσεις της παρέμειναν στην κορυφή για έξι συνεχόμενους μήνες.

Ο Zhu Jiangming, ιδρυτής, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Leapmotor, δήλωσε στην τελετή εξόδου του εκατομμυριοστού οχήματος: «Μας πήρε πέντε χρόνια να φτάσουμε από το πρώτο Leapmotor S01 στο 500.000ό όχημα. Σε λιγότερο από έναν χρόνο, φτάσαμε από το 500.000ό στο 1.000.000ό. Αυτό δείχνει ότι η επιτάχυνση της ανάπτυξης της Leapmotor γίνεται όλο και πιο έντονη. Ελπίζουμε ότι μέσα στο επόμενο έτος θα μπορέσουμε να γιορτάσουμε εδώ και το επόμενο εκατομμύριο».

• Το C10 έχει ξεπεράσει τις 160.000 παγκόσμιες παραδόσεις μέσα σε 17 μήνες από το λανσάρισμά του τον Μάιο του τρέχοντος έτους.Από την παρουσίαση του C10 (Model Year 2026) τον Μάιο, έχει κατακτήσει για τέσσερις συνεχόμενους μήνες την πρώτη θέση στις πωλήσεις μεσαίου μεγέθους SUV των «νέων δυνάμεων».

• Το C16, ένα άνετο και «ευφυές SUV» μεγάλης αυτονομίας, μαζί με το C10, κατέλαβαν τις δύο πρώτες θέσεις στον δείκτη καθαρής πρόθεσης σύστασης (NPS) για τα ηλεκτρικά SUV.

• Το B10, που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025, ξεπέρασε τις 10.000 παραδόσεις ήδη από τον Μάρτιο, με συνολικές πωλήσεις άνω των 60.000 μονάδων.

Σημειώνεται ότι τον περασμένο Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο της Έκθεσης Αυτοκινήτου του Μονάχου, η εταιρεία αποκάλυψε το B05. Πρόκειται για ένα μικρομεσαίο hatchback που σύμφωνα με την εταιρεία υπηρετεί τη φιλοδοξία της για σύζευξη των επιδόσεων με την τεχνολογία αιχμής.

Το B05, προγραμματίζεται να λανσαριστεί στην Κίνα, υπό την ονομασία “Lafa5” το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και παγκοσμίως το 2026.