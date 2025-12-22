Ανεβάζει ξανά ταχύτητα η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία

Τα οχήματα που κατασκευάζονται στην γείτονα χώρα τραβούν την ανιούσα, ξεπερνώντας κατά πολύ σε ετήσια βάση τις 1,3 εκατ. μονάδες.

Η τουρκική αυτοκινητοβιομηχανία (ή πιο σωστά, τα οχήματα που κατασκευάζονται στη γείτονα χώρα) κατέγραψε σημαντική άνοδο τον Νοέμβριο του 2025, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος των επιβατικών αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων της Τουρκίας, η συνολική παραγωγή στη χώρα αυξήθηκε κατά 10,6% σε ετήσια βάση τον μήνα που πέρασε, φτάνοντας τις 131.606 μονάδες. Η αύξηση αυτή αποδόθηκε κυρίως στην ενίσχυση της παραγωγής του κλάδου των επαγγελματικών οχημάτων, η οποία αντιστάθμισε το αρνητικό πρόσημο που παρουσίασε εκείνος των επιβατικών.

Όπως αποκαλύπτουν τα επίσημα στοιχεία, η αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων τον Νοέμβριο ανήλθε στην Τουρκία στο 73,5%. Στο 11μηνο Ιανουαρίος-Νοέμβριος 2025, η συνολική παραγωγή οχημάτων σημείωσε αύξηση 4,3%, φτάνοντας περίπου τα 1,3 εκατ. οχήματα, ενώ η παραγωγή επιβατικών μειώθηκε κατά 3,2%, φτάνοντας στις 796.276 μονάδες. Με την προσθήκη των τρακτέρ, η συνολική παραγωγική ικανότητα στη χώρα ανήλθε στις 1,32 εκατ. μονάδες.

Η δυναμική στηρίχθηκε ουσιαστικά στην παραγωγή επαγγελματικών οχημάτων, η οποία αυξήθηκε κατά 19% σε ετήσια βάση στο διάστημα των 11 μηνών του έτους, με την παραγωγή των LCV να σημειώνει εντυπωσιακή άνοδο 21%. Την ίδια στιγμή, τα βαρέα οχήματα παρουσίασαν μικρή αύξηση 1%.

Μελετώντας την παραγωγή σε περίοδο 12 μηνών, η συνολική ικανότητα της χώρας παρέμεινε σε ανοδική τροχιά, παρουσιάζοντας αύξηση 4,2%.

Η εξαγωγική δραστηριότητα ενίσχυσε επίσης τον κλάδο, με τα οχήματα που παράχθηκαν στη χώρα και… ταξίδεψαν εκτός αυτής να καταγράφουν αύξηση 5%, φτάνοντας σχεδόν τις 961.000 μονάδες. Οι εξαγωγές επιβατικών οχημάτων παρουσίασαν πτώση 8%, ενώ εκείνες των επαγγελματικών οχημάτων εκτοξεύτηκαν κατά 30%. Οι συνολικές εξαγωγές της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας έφτασαν σε αξία τα 37 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου, διατηρώντας τη θέση του κλάδου ως του μεγαλύτερου εξαγωγέα της χώρας με μερίδιο 18% στις συνολικές εξαγωγές.

Στην εγχώρια αγορά, η ζήτηση παρέμεινε ισχυρή, με το σύνολο των πωληθέντων οχημάτων να αυξάνεται κατά 10%. Εκείνες των επιβατικών κατέγραψαν άνοδο 11% ενώ αυτές των πάσης λογής επαγγελματικών κατά 5%. Ωστόσο, οι πωλήσεις βαρέων επαγγελματικών οχημάτων μειώθηκαν κατά 4%.

Παρά την ισχυρή απόδοση της τουρκικής αυτοκινητοβιομηχανίας, το μερίδιο των οχημάτων που κατασκευάζονται την χώρα και πωλούνται σε αυτή παρέμεινε περιορισμένο – και συγκεκριμένα 30% στα επιβατικά και 21% στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα.