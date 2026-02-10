Ανησυχία στη Γερμανία: Θέσεις εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία μετακινούνται στο εξωτερικό

Η μετανάστευση θέσεων εργασίας και επενδύσεων στο εξωτερικό φαίνεται ότι απειλεί την κοινωνική και πολιτική σταθερότητα της χώρας.

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτου της Γερμανίας (VDA), επισημαίνοντας ότι η θέση της χώρας ως πυρήνας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας κινδυνεύει να ατονήσει.

Σύμφωνα με τη VDA, επενδύσεις και θέσεις εργασίας στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία μετακινούνται στο εξωτερικό και επομένως το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες πρέπει να επικεντρωθούν σε μέτρα που θα αντιστρέψουν την κατάσταση και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη.

Η αυτοκινητοβιομηχανία VDA ανέφερε ότι το 72% των εταιρειών που συμμετείχαν σε έρευνα σχεδιάζουν να μειώσουν τις επενδύσεις τους στη Γερμανία, είτε μεταφέροντάς τες στο εξωτερικό (28%), είτε αναβάλλοντάς τες (25%) ή ακυρώνοντάς τες εντελώς (19%).

Πέρυσι, σχεδόν τα δύο τρίτα των 124 εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα μείωσαν θέσεις εργασίας στη χώρα, με το 87% να επικαλείται ανταγωνιστικά μειονεκτήματα. Αυτή τη στιγμή, το 49% συρρικνώνει θέσεις εργασίας στη Γερμανία, σε σύγκριση με το 7% που μειώνει θέσεις εργασίας στο εξωτερικό.

«Η Γερμανία βιώνει μια τεράστια κρίση ως επιχειρηματικός προορισμός», δήλωσε η πρόεδρος της VDA, Hildegard Mueller. «Η μετανάστευση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας δεν θα περάσει χωρίς συνέπειες για την ευημερία της χώρας μας και για τη κοινωνική και πολιτική της σταθερότητα», πρόσθεσε η Mueller, εκφράζοντας, επίσης, κριτική για την απόφαση της ΕΕ να στηρίξει τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες στη μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και την πιο «πράσινη» παραγωγή. Όπως δήλωσε, οι Βρυξέλλες πρέπει να εστιάσουν σε κίνητρα που προέρχονται από την αγορά και όχι σε κανονιστικές υποχρεώσεις.

Με πληροφορίες από Reuters