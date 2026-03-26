Άνοδος για τα ηλεκτρικά στη Γαλλία

Η γαλλική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων διατήρησε την ισχυρή δυναμική της τον Φεβρουάριο, παρά τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της ευρύτερης αγοράς αυτοκινήτων.

Συνολικά, τον Φεβρουάριο του 2026 καταχωρήθηκαν 42.663 οχήματα με δυνατότητα φόρτισης (BEV + PHEV), αριθμός που αντιστοιχεί σε ετήσια αύξηση 23,1%. Τα ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV) αρίθμησαν 35.683 ταξινομήσεις (+27,3% σε ετήσια βάση).

Τα υβριδικά οχήματα με δυνατότητα φόρτισης (PHEV) κατέγραψαν 6.980 ταξινομήσεις (+5,6% σε ετήσια βάση). Αυτό επιβεβαιώνει ότι η ανάπτυξη στη Γαλλία οφείλεται κυρίως στα πλήρως ηλεκτρικά οχήματα, ενώ τα PHEV (plug-in υβριδικά) παρουσιάζουν πιο μέτρια επέκταση. Ταυτόχρονα, η συνολική αγορά καινούργιων αυτοκινήτων σημείωσε πτώση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τις αρχές του έτους.

Η ηλεκτροκίνηση έφτασε σε νέα υψηλά επίπεδα τον Φεβρουάριο του 2026 (μερίδιο αγοράς BEV 23,8%, μερίδιο αγοράς PHEV 4,7%, μερίδιο plug-in 28,5%). Εναλλακτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι το συνδυασμένο μερίδιο των ηλεκτρικών οχημάτων (BEV + PHEV) ενδέχεται να υπερβεί το 30% των ταξινομήσεων νέων αυτοκινήτων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική διαρθρωτική στροφή μακριά από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης. Αυτό σημαίνει ότι η Γαλλία παραμένει μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών αγορών όσον αφορά τη διείσδυση των ηλεκτρικών οχημάτων, χάρη στα πολιτικά κίνητρα και την αυξανόμενη αποδοχή από τους καταναλωτές. Δύο παράγοντες συνεχίζουν να διαμορφώνουν τη γαλλική αγορά ηλεκτρικών οχημάτων:

Πρόγραμμα «κοινωνικής μίσθωσης»

Το πρόγραμμα «leasing social» συνεχίζει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Οι προσιτές προσφορές μίσθωσης έχουν καταστήσει δυνατή την ευρύτερη πρόσβαση στα ηλεκτρικά οχήματα, ειδικά για τα νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα. Αυτό αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία ανά μοντέλο. Παράδειγμα, το Renault 5, το οποίο είναι επιλέξιμο για κοινωνική μίσθωση, πωλείται κυρίως σε ιδιώτες αγοραστές (περίπου 75%).

Ηλεκτροκίνηση εταιρικών οχημάτων και στόλων

Η ζήτηση από στόλους παραμένει βασικός πυλώνας της αγοράς. Μοντέλα όπως το Renault Scenic βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις εταιρικές ταξινομήσεις (περίπου 85%). Συνολικά, οι εταιρείες συνεχίζουν να διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αύξηση της υιοθέτησης των ηλεκτρικών οχημάτων, ιδίως στα υψηλότερα τμήματα της αγοράς. Η γαλλική αγορά τον Φεβρουάριο του 2026 χαρακτηρίζεται από ένα μείγμα εγχώριων και διεθνών μοντέλων. Τα 5 κορυφαία ηλεκτρικά επιβατικά αυτοκίνητα:

Tesla Model Y – 3.036 ταξινομήσεις Renault 5 – 2.666 Renault Scenic – 2.131 Citroën e-C3 – 1.345 Peugeot e-208 – 1.151

Το Tesla Model Y παραμένει το μοντέλο με τις υψηλότερες πωλήσεις, με ισορροπημένο μείγμα ιδιωτών και αγοραστών στόλων. Οι Γάλλοι κατασκευαστές κυριαρχούν στην κατάταξη, με τη Renault να τοποθετεί δύο μοντέλα στην πρώτη τριάδα. Προσιτά μοντέλα όπως το Citroën e-C3 υπογραμμίζουν την αυξανόμενη σημασία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η Île-de-France προηγείται στις ταξινομήσεις (πάνω από 11.600 μονάδες τον Φεβρουάριο). Ακολουθούν η Auvergne-Rhône-Alpes και η Provence-Alpes-Côte d’Azur Όσον αφορά τις υποδομές, η Γαλλία έφτασε περίπου τις 189.943 δημόσια προσβάσιμους σταθμούς φόρτισης τον Ιανουάριο του 2026, υποστηρίζοντας τη συνεχιζόμενη υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τα αποτελέσματα του Φεβρουαρίου επιβεβαιώνουν ότι η Γαλλία εισέρχεται στο 2026 με ισχυρή δυναμική ηλεκτροκίνησης. Τα ηλεκτρικά με μπαταρία αποτελούν πλέον τον κυρίαρχο τύπο κινητήρα μεταξύ των νέων ταξινομήσεων. Το εύρος μεριδίου των BEV μεταξύ 20–25% φαίνεται να εδραιώνεται ως νέα βάση αναφοράς. Η συνεχιζόμενη πολιτική υποστήριξη και η ηλεκτροκίνηση του στόλου θα παραμείνουν καθοριστικοί παράγοντες. Ωστόσο, η συνολική πτώση της αγοράς αυτοκινήτων και τα εξελισσόμενα προγράμματα κινήτρων θα απαιτήσουν στενή παρακολούθηση. Η ισορροπία μεταξύ δημόσιων επιδοτήσεων, προσιτής τιμής και ανάπτυξης υποδομών θα είναι κρίσιμη για τη διατήρηση της ανάπτυξης τους επόμενους μήνες.