Άνοδος για την ευρωπαϊκή αγορά αυτοκινήτου – Οι 10 πρώτες μάρκες

Οι ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ αυξήθηκαν, με τη Skoda να βρίσκεται πλέον στη 2η θέση.

Άνοδο της τάξης του 4% σημείωσαν οι ταξινομήσεις καινούργιων αυτοκινήτων στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο πεντάμηνο του 2026, με 4.748.801 μονάδες, από 4.565.818 το αντίστοιχο διάστημα του περασμένου έτους.

Εφόσον συμπεριληφθούν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και το Ηνωμένο Βασίλειο, η άνοδος είναι ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας το 4,5%.

Στις χώρες της ΕΕ, η ηλεκτροκίνηση κατέγραψε άλμα 35,7% στις 950.521 ταξινομήσεις καινούργιων ΙΧ, ενώ πολύ καλές επιδόσεις σημείωσαν και τα plug-in υβριδικά (+22,1%). Στον αντίποδα, οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων διολίσθησαν κατά 18,2% και 16,6% αντίστοιχα.

Το μερίδιο των αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανήλθε σε 20%, όταν το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2025 περιοριζόταν σε 15,4%, καταδεικνύοντας τη διαρκή -έστω με αργούς ρυθμούς- ενίσχυση της δημοφιλίας των συγκεκριμένων οχημάτων.

Στις χώρες της ΕΕ πρώτη μάρκα σε πωλήσεις ήταν η Volkswagen με 500.494 αυτοκίνητα, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Skoda, η οποία προσπέρασε την Toyota, με τις δύο μάρκες να σημειώνουν 322.142 και 313.282 ταξινομήσεις αντίστοιχα. Ακολουθεί το Τοπ 10:

Volkswagen – 500.494 Skoda – 322.142 Toyota – 313.282 Renault – 277.952 BMW – 271.003 Peugeot – 242.615 Audi – 233.411 Mercedes – 230.313 Kia -178.061 Citroen – 157.939

Μεγαλύτερη αγορά της ΕΕ ήταν η Γερμανία με 1.188.015 ταξινομήσεις, ενώ ακολούθησαν η Ιταλία με 789.802 και η Γαλλία με 789.802.