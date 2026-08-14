Η Ευρώπη οδηγεί την παγκόσμια άνοδο των ηλεκτρικών οχημάτων

Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία (BEV) και plug-in υβριδικών οχημάτων (PHEV) αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι.

Η παγκόσμια ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα αυξήθηκε για πέμπτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, χάρη στην ισχυρή ανάπτυξη στην Ευρώπη, ενώ οι πωλήσεις υποχώρησαν στην Κίνα και τη Βόρεια Αμερική, σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας συμβούλων Benchmark Mineral Intelligence που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη.

Οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων και plug-in υβριδικών οχημάτων (PHEV) αυξήθηκαν κατά 9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι, φτάνοντας τα 1,85 εκατομμύρια οχήματα τον Ιούλιο. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των πωλήσεων από την αρχή του έτους ανήλθε στα 11,5 εκατομμύρια οχήματα.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν την ολοένα μεγαλύτερη απόκλιση μεταξύ των μεγάλων αγορών ηλεκτρικών οχημάτων (EV), καθώς οι επιδοτήσεις στην Ευρώπη στηρίζουν τη ζήτηση, ενώ η αμερικανική αγορά έχει επηρεαστεί από την κατάργηση των ομοσπονδιακών φορολογικών πιστώσεων για τα EV και οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες βασίζονται ολοένα περισσότερο στις εξαγωγές για την ανάπτυξή τους, σημειώνει το Reuters.

Οι πωλήσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 33%, στις 450.000 μονάδες, ανεβάζοντας την αύξηση από την αρχή του έτους στο 28%.

«Η υψηλή ανάπτυξη συνεχίστηκε στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές αυτοκινήτων, πολλές από τις οποίες έχουν επαναφέρει προγράμματα επιδότησης για τα EV τους τελευταίους 18 μήνες», ανέφερε η BMI.

Η Γαλλία, η Γερμανία και η Βρετανία κατέγραψαν αύξηση στις πωλήσεις EV κατά 81%, 46% και 43%, αντίστοιχα, τον Ιούλιο.

Στο μεταξύ, οι πωλήσεις στην Κίνα μειώθηκαν κατά 5%, στα 980.000 οχήματα.

Οι πωλήσεις στη Βόρεια Αμερική υποχώρησαν κατά 27%, στις 140.000 μονάδες, μετά τη λήξη των φορολογικών πιστώσεων για τα ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ.

Οι πωλήσεις στον υπόλοιπο κόσμο αυξήθηκαν κατά 97%, στις 280.000 μονάδες.